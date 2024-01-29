Подходят всем: 5 вариантов окрашивания волос, с которыми вы точно не прогадаете

Хотите перемен, но страх и сомнения останавливают? Попробуйте деликатный способ – покрасьте волосы качественным косметическим средством. Есть оттенки, которые выглядят как натуральные, но при этом делают черты лица более выразительными, а пряди – блестящими и ухоженными. Еще один приятный бонус – эти краски подходят девушкам с любым цветотипом!

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Итак, какие варианты окрашивания можно смело выбирать без учета индивидуальных особенностей внешности? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Медовый блонд

Это – карамельно-золотистый оттенок, который делает шевелюру "пышнее". Особенно интересно медовый блонд смотрится в технике шатуш. Если вкратце, то это – разновидность осветления волос, чем-то похожа на калифорнийскую окраску или омбре, которая дает плавный и однородный переход от темных к светлым оттенкам.

2. Кофе с молоком (латте)

Такой цвет придает чертам лица мягкость и нежность. А еще – имеет благородный блеск. Он является универсальным как для блондинок, так и для брюнеток. Светлокожим советуем делать ставку на светлые оттенки латте, а смуглым – на насыщенные. Стоить добавить, что абсолютно всем подойдет окрашивание в технике омбре.

3. Натуральный русый

Это – беспроигрышный вариант для тех, кто хочет "освежить" образ и "омолодиться". Он одинаково органично смотрится на девушках со светлой и смуглой кожей, а также делает акцент на глазах карего, голубого и серого цвета.

4. Шоколадно-коричневый

Такой "аппетитный" оттенок придает образу изысканности. Есть еще одна хитрость! Если вы захотите прогуляться без косметики, шоколадно-коричневые пряди будут слегка оттенять цвет глаз и лица, что подчеркнет естественную красоту. Если надоест однотонное окрашивание, попробуйте разнообразить его колорированием, балаяжем или брондированием.

5. Балаяж

Это – прекрасная идея для девушек, которым сложно определиться с конкретным оттенком (светлее или темнее). Срифмуйте несколько, а то и много красителей: от 2 до 15. Такая техника визуально поможет придать цвету волос глубину, а прядям – густоту. Если страшно экспериментировать, делайте ставку на цвета, приближенные к природному. А если готовы к кардинальным изменениям, то добавьте оттенки темно-розового, фиолетового и т.д.

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