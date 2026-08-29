Не красный: какой педикюр сделать в конце лета

Если красный педикюр сопровождал вас на протяжении всего лета, конец сезона станет прекрасным моментом, чтобы попробовать что-то новое. В трендах педикюра 2026 года заметны изменения в привычных классических решениях – на смену красному приходит бордовый, а бежевую палитру вытесняет оттенок Mocha Mousse.

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Любительницам сдержанного дизайна стилисты советуют обратить внимание на эффект стеклянного покрытия, который переносится с маникюра на ногти ног. Рассказываем, какие три варианта педикюра помогут освежить летний образ перед началом осени.

Mocha Mousse вместо бежевого

Бежевый педикюр долгое время оставался одним из самых универсальных вариантов. Нейтральный оттенок легко сочетается с любой одеждой и не привлекает излишнего внимания, однако в этом сезоне его позиции заметно ослабли.

Альтернативой стал Mocha Mousse – молочно-коричневый оттенок, который в свое время был выбран Pantone цветом года. Он сохраняет сдержанность нюдовой палитры, но имеет более насыщенный и теплый характер.

Такой педикюр особенно хорошо подойдет тем, кто не любит ярких цветов. Коричнево-молочный тон выглядит элегантно и легко вписывается как в повседневные, так и в вечерние образы.

Бордовый вместо красного

Красный лак давно считается беспроигрышной классикой для педикюра, однако в конце лета его можно заменить более глубоким оттенком. Бордовый обладает той же выразительностью, но выглядит сложнее и благороднее.

Насыщенный винный цвет хорошо подходит для перехода от летнего гардероба к осеннему. Он гармонично сочетается с белой, молочной, бежевой, черной и коричневой одеждой, поэтому не требует особого подбора вещей.

Еще одно преимущество бордового – универсальность. Оттенок подходит к различным формам ногтей и тонам кожи, а на ногах может выглядеть особенно эффектно в сочетании с открытыми босоножками.

Стеклянный эффект вместо французского педикюра

Френч остается классикой, но если традиционные белые кончики уже кажутся слишком предсказуемыми, стоит попробовать более современный вариант. Стеклянный эффект, который в последнее время стал популярным в маникюре, можно перенести и на педикюр.

Главная особенность такого дизайна – полупрозрачное покрытие с выраженным мерцанием. Для создания эффекта используют специальные магнитные лаки с частицами, напоминающими покрытие "кошачий глаз".

Под воздействием магнита частицы перемещаются в лаке и формируют характерную световую полосу или сияющий отблеск. После этого покрытие закрепляют под УФ-лампой. В результате педикюр получается минималистичным, но в то же время заметным.

OBOZ.UA предлагает варианты маникюра для прощания с летом и встречи осени.

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