Какой маникюр стоит сделать, чтобы эффектно попрощаться с летом

В конце августа тенденции в маникюре постепенно переходят от легких летних оттенков к глубоким и насыщенным цветам, которые настраивают на осенний сезон. Последний месяц лета – прекрасное время для обновления маникюра и экспериментов с новыми цветами.

Видео дня

В августе популярность приобретают оттенки, сочетающие яркость лета с элегантностью предстоящей осени. Эксперты из ELLE советуют обратить внимание на семь актуальных вариантов дизайна, которые помогут стильно завершить летний сезон.

Какие цвета будут самыми актуальными в конце лета

Главной тенденцией августовского маникюра становится плавный переход от легких летних пастельных тонов к более насыщенным и теплым оттенкам. Темно-бирюзовый, оливковый, золотисто-желтый и виноградный цвета помогают создать стильный образ, сочетающий в себе черты двух сезонов.

В то же время классический красный и трендовый аура-маникюр не теряют популярности. Именно поэтому каждая модница может найти вариант, который позволит красиво попрощаться с летом и подготовиться к осенним переменам.

Летняя аура

Аура-маникюр остается одним из самых популярных нейл-трендов последних сезонов. Его главная особенность – мягкие размытые переходы цветов, создающие эффект сияния на ногтях.

В завершение лета стилисты рекомендуют использовать сочетание пастельно-розовых и нежно-желтых оттенков. Такой дизайн выглядит легко, свежо и прекрасно передает беззаботное настроение теплых августовских дней.

Темно-бирюзовый

Бирюзовые оттенки стали настоящим хитом лета, но к концу сезона они приобретают глубину и насыщенность. Темно-бирюзовый цвет сочетает в себе яркость летней палитры и сдержанность осенних тонов.

Такой маникюр выглядит изысканно и необычно. Он станет отличным выбором для тех, кто хочет постепенно перейти к осенней цветовой гамме, не отказываясь от летней энергии.

Оливково-зеленый маникюр

После популярности фисташковых оттенков в центре внимания оказывается оливково-зеленый маникюр. Его приглушённый характер делает цвет универсальным и уместным как для повседневных образов, так и для более элегантных сочетаний.

Оливковый оттенок выглядит естественно и спокойно, но в то же время добавляет образу интересный акцент. Именно поэтому его называют одним из лучших переходных цветов между летом и осенью.

Маникюр с магнитным эффектом

Маникюр "кошачий глаз" по-прежнему остается актуальным. В конце лета особенно популярными становятся тёплые цвета с нежным металлическим переливом.

Легкое сияние создает впечатление, будто ногти подсвечены лучами вечернего солнца. Такой дизайн выглядит эффектно, но не слишком ярко, поэтому легко вписывается в любой стиль.

Теплый томатный маникюр

Красный маникюр остается классикой независимо от сезона. Однако в конце августа традиционные яркие томатные оттенки постепенно сменяются насыщенными малиново-красными тонами.

Такой цвет выглядит одновременно смело и элегантно. Он придает образу уверенности и прекрасно сочетается как с летним гардеробом, так и с первыми осенними вещами.

Золотисто-желтый маникюр

Золотисто-желтая палитра стала продолжением популярного тренда на "масляный" маникюр. В центре внимания оказываются теплые медовые, янтарные и горчичные оттенки.

В отличие от нежных пастельных оттенков, такие тона выглядят глубокими и благородными. Они ассоциируются с последними теплыми днями лета и создают уютное настроение.

Сочный виноград

Для тех, кто ещё не готов переходить к тёмным осенним оттенкам, отличным выбором станет маникюр цвета сочного винограда. Полупрозрачные желеобразные покрытия сохраняют яркость лета, но в то же время выглядят более взросло и изысканно.

Такие оттенки отличаются ярким блеском и глубиной цвета. Они привлекают внимание, легко сочетаются с другими дизайнами и могут стать ярким акцентом в конце сезона.

OBOZ.UA предлагает в рамках летнего маникюра ознакомиться с лучшими идеями и для изысканного педикюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.