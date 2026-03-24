Не делайте такой педикюр: 3 цвета, которые вышли из моды этой весной
Весна 2026 года приносит новые тенденции в сфере красоты, и педикюр не стал исключением. Смена сезонов традиционно влияет на выбор цветов и стилей, однако в этот раз тренды изменились более заметно.
Некоторые популярные оттенки и дизайны, которые еще недавно были на пике, постепенно теряют актуальность. Взамен им на смену приходят более насыщенные и универсальные варианты. Эксперты советуют обратить внимание на новые решения, которые выглядят свежо и стильно.
Отказ от бежевого: что выбрать взамен
Бежевый цвет долгое время оставался безоговорочным фаворитом в дизайне ногтей. Его универсальность позволяла сочетать педикюр с любым образом. Однако этой весной интерес к нему постепенно угасает.
На смену приходит оттенок mocha mousse — теплый молочно-коричневый тон, который выглядит более глубоко и элегантно.
Он сохраняет естественность нюдовой гаммы, но добавляет образу выразительности.
Пастельные цвета: что взамен
Весна традиционно ассоциируется с нежными пастельными оттенками. Однако в 2026 году этот тренд теряет свои позиции.
Зато популярность набирает бордовый цвет. Он универсален, подходит к различным типам кожи и форм ногтей, а также гармонично дополняет как повседневные, так и более элегантные образы.
Классический френч больше не в тренде
Французский педикюр долгое время оставался символом сдержанной классики. Но сейчас он постепенно уступает место более современным решениям.
Среди новых фаворитов — так называемые "стеклянные ногти".
Такой эффект достигается с помощью специальных лаков с магнитными частицами, которые создают глубокое сияние и необычную текстуру.
Как сделать идеальный педикюр дома
Достичь ухоженного вида ног можно и без салона, придерживаясь базовых шагов.
- Сначала стоит сделать теплую ванночку для ног, чтобы смягчить кожу.
- После этого необходимо осторожно удалить огрубевшую кожу, подстричь ногти ровно и отодвинуть кутикулу.
- Перед нанесением лака важно очистить ногтевую пластину, использовать базовое покрытие, а затем — цветной лак и топ.
Завершающим этапом станет увлажнение кожи кремом, что поможет сохранить мягкость и ухоженный вид ног.
