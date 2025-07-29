Лучше, чем белый: какой педикюр выбрать, если любите нюд

Насколько легко мы соглашаемся на яркие цвета в маникюре, настолько дискомфортными они могут оказаться, если использовать их для педикюра. Но что делать, если нюд и сдержанные темные тона надоели?

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Издание Woman and Home рекомендует обратить внимание в сторону одного интересного тренда в нейл-дизайне, который мы наблюдаем в этом году. И это мода на молочные тона. Это прозрачные кремовые оттенки, заметно разбавленные белым цветом. Они значительно практичнее белоснежного, на котором заметна каждая пылинка, когда вы ходите в открытой обуви. И при этом не так радикальны, как неоновый цвет. К тому же сдержанный молочный маникюр подойдет как под модные в этом сезоне балетки-сеточки, так и под дорогие и изысканные босоножки на шпильке.

Хотите попробовать молочный педикюр? Обратите внимание на эти пять цветов и приемов, которые помогут вам создать ухоженный образ и будут выглядеть эффектно.

Молочно-белый педикюр

Особенность молочного белого в том, что он имеет едва заметный, неуловимый оттенок какого-то нюдового цвета (розового, бежевого, персикового, желтого, серого) и при этом производит впечатление полупрозрачного покрытия. Избавьтесь от эффекта эмали, который возникает с белоснежным лаком, и чувствуйте себя легко и непринужденно.

Молочный френч-педикюр

Нравится вам это или нет, но в этом году французский педикюр переживает своеобразный ренессанс. Попробуйте сделать кончики ногтей именно в молочном цвете и вы точно станете фанаткой этого приема.

Молочно-розовый педикюр

Нежный, глянцевый молочно-розовый – замечательный вариант на каждый день. Он придаст вашим ногтям на ногах чистый и безупречный вид. Плюс в том, что это максимально приближенный к нюдовому вариант. И он точно подойдет под абсолютно любую обувь.

Молочно-бежевый педикюр

Если вы хотите чего-то действительно нового, попросите покрасить вам ногти на ногах в цвет холодного латте. Такой разбеленный бежевый оттенок будет выглядеть роскошно и даже стильно. Он сдержанный и в то же время богатый. И подойдет как для рабочей обстановки, так и для отпуска.

Педикюр "мороженое"

Маникюр с эффектом подтаявшего мороженого – один из главных трендов этого лета. Попробуйте перенести его с рук на ноги. Это откроет вам большие возможности для экспериментов с цветом. Но при этом ваш педикюр останется нежным и сдержанным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных цветах педикюра этого лета.

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