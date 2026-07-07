Не белые: какие кроссовки хотят все модницы в 2026 году

После нескольких сезонов доминирования белых кроссовок модные тенденции все больше склоняются к ярким цветам. Одними из самых неожиданных фаворитов нового сезона стали красные кроссовки, популярность которых резко возросла после премьеры сериала "Вне кампуса" (Off Campus).

Видео дня

Образ главной героини быстро подхватили пользователи соцсетей, превратив обувь в вирусный тренд. Стилисты прогнозируют, что именно этот цвет станет одним из самых заметных в 2026 году, отмечает издание myself.de.

Красные кроссовки стали вирусным трендом

Толчком к популярности красных кроссовок стал сериал "Вне кампуса" (Off Campus) от Prime Video. Уже в первом эпизоде героиня Ханна Уэллс, роль которой исполнила Элла Брайт, появляется в ярко-красной обуви, которая мгновенно привлекает внимание зрителей.

После выхода сериала видео с этим образом начали активно распространяться в TikTok, а модницы по всему миру начали искать аналогичную модель.

Какая модель стала новым фаворитом

Как выяснилось, героиня носит культовые кроссовки Vans Super Lowpro в цвете Racing Red. Бренд Vans давно ассоциируется со скейтерской культурой и был особенно популярен в 1990-х и 2000-х годах.

Впрочем, модель Super Lowpro приобрела более изящный силуэт, вдохновленный классической беговой обувью. Благодаря этому она гармонично вписывается в современные тенденции, где уже несколько сезонов популярными остаются низкопрофильные кроссовки.

Интересно, что красные кроссовки Vans были частью образа Ханны Уэллс еще в оригинальной книге, по мотивам которой снят сериал. Именно поэтому создатели экранизации решили сохранить эту деталь.

С чем носить красные кроссовки

Несмотря на яркий цвет, стилисты отмечают, что такие кроссовки легко вписать в повседневный гардероб. Самый простой вариант – сочетать их с базовыми оттенками: белым, черным, серым или темно-синим.

Именно так носит свою обувь героиня "Вне кампуса", сочетая красные кроссовки с узкими темно-синими джинсами и футболкой-поло. Такой образ выглядит сдержанно, но в то же время акцентирует внимание на обуви.

Какие цвета подходят лучше всего

Для тех, кто любит более смелые сочетания, стилисты советуют комбинировать красные кроссовки с розовыми, оливково-зелеными или бордовыми элементами гардероба. Такие комбинации позволяют создать современный и выразительный образ.

В то же время рекомендуется избегать сочетания с ярко-жёлтым, оранжевым или другими насыщенными оттенками красного, ведь избыток ярких цветов может сделать образ перегруженным.

OBOZ.UA писал о самых модных сандалиях этого лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.