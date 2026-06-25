Они снова возвращаются! Андре Тан назвал неожиданные тренды лета 2026

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о пяти главных трендах лета 2026 года, которые стоит добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть безупречно на любых мероприятиях. Этот жаркий сезон принес с собой интересные новинки, а также вернул популярность уже забытым тенденциям.

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Как подчеркнул дизайнер, это лето можно назвать по-настоящему удачным в контексте моды, ведь мировые подиумы заполонили вещи, которые идеально подходят для повседневных образов. Об неожиданных трендах солнечного времени года Андре Тан рассказал эксклюзивно для OBOZ.UA.

Шорты-бермуды

Любимый многими элемент гардероба снова вернулся в моду. По словам Андре Тана, широкие, ниже колена, с талией средней или заниженной посадки шорты-бермуды – самая универсальная трендовая вещь, которая подойдет под любой стиль и тип фигуры. Сочетая их с поло, майками и футболками по фигуре, можно легко создать стильный образ для города. Для отдыха на пляже можно скомбинировать шорты-бермуды с топом и полупрозрачным свитшотом.

Юбка макси

За последние сезоны шелковые юбки макси и миди настолько полюбились модницам, что без них сложно представить летний гардероб. Этот сезон принес с собой большее разнообразие трендовой одежды. Модным хитом стали юбки-клеш и А-силуэта, более того, актуальными будут фасоны с кокеткой, которые были на пике популярности в нулевых и 2010-х. Особый шарм им придадут разрезы, воланы, аппликации, полупрозрачные вставки или вязаные элементы.

Платки

Платки не теряют лидирующих позиций в индустрии моды. Особенно актуальными летом 2026 года будут полупрозрачные кружевные аксессуары из натуральных тканей, например из шелка. Как подчеркнул Андре Тан, чем легче и воздушнее выглядит платок, тем уместнее его вписать в свой look of the day.

Панамы

В этом жарком сезоне в моду уверенно ворвались панамы и береты в стиле ретро, которые не только красиво смотрятся, но и защищают волосы и лицо от солнечных лучей. Кроме того, они гораздо удобнее своего предшественника – шляпы с широкими полями, которую постоянно срывал ветер.

Полосатый принт

Этот тренд остается актуальным из сезона в сезон, однако этим летом удивляет своим разнообразием: широкая полоска, тоненькая, двойная, горизонтальная или вертикальная. Что наиболее интересно, по словам дизайнера, в этом году принт украшает не только одежду, но и множество аксессуаров, обуви и украшений.

Танцуй в облаках

Cloud Dancer был признан главным цветом 2026 года. Именно поэтому многие дизайнеры выбирают этот воздушный белый оттенок для создания монохромных костюмов, платьев, широких брюк и длинных юбок, которые словно созданы для того, чтобы быть дышащими, наполненными воздухом, легкостью и свободой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что ANDRE TAN представит первую детскую коллекцию haute couture на конкурсе Мини-Мисс Украина 2026.

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