Названа модная замена джинсовым курткам на весну-лето 2024

Бомбер является неотъемлемой частью гардероба прохладной весной и летом 2024 года, что смело заменит джинсовую куртку, и показ мод этому подтверждение. Эта, на первый взгляд, чисто американская одежда имеет немало разных вариаций и крутых дизайнов, поэтому ее можно сочетать как с джинсами, так и с платьем.

JW Anderson предложил носить в сезон весна-лето 2024 объемную куртку-бомбер с перьями. Модный дом Chloé продемонстрировал "вечернюю" версию с эффектом кожи. Как отмечает французский Vogue, привычные оливково-зеленые и черные цвета с оранжевой подкладкой уже не столь актуальны, как раньше.

Интересно, что прежде всего бомбер был "пилотной курткой". Этот формат одежды создали чуть больше столетия назад, чтобы защищать американских летчиков от холода в открытых кабинах истребителей. Бомбер – практичная вещь, ведь, кроме стильности, выбор тканей широк: от твида до нейлона, поэтому он подойдет на любую погоду.

Ранее OBOZ.UA писал о вещах, неочевидно носящих статус антитрендовости. Эти ошибки допускала едва ли не каждая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!