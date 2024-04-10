Избегайте их: 5 неочевидных антитрендов весны и лета 2024

Мода изменчива. Вчерашние тренды становятся антитрендами – и наоборот. Не стоит каждый сезон полностью обновлять свой гардероб! Это финансово выгодно только брендам... Как не прогадать? Во-первых, делайте ставку на базовую одежду хорошего качества, которая не теряет актуальности годами. Во-вторых, некоторые из устаревших изделий не выбрасывайте, а отложите в шкаф (вдруг они вернут свою славу).

Рассказываем в материале OBOZ.UA о вещах и модных приемах, что стали антитрендами весны и лета 2024. Инвестировать в них не советуем!

1. Барбикор

Эстетика "розовый во всем" была популярна в 2023 году. Все благодаря грамотному пиару фильма "Барби". Сейчас следует признать, что этот тренд всех утомил. Теперь более выигрышно будет выглядеть лук в классических оттенках: фисташковом, шоколадном, молочном, бордовом, темно-синем, черном, кремовом или, например, изумрудном.

2. Низкая посадка

Несмотря на то, что этот фасон дизайнеры пытаются вернуть в моду, фэшн-инфлюэнсеры теряют к нему интерес. И эту тенденцию можно понять! Ведь юбки, брюки и платья на низкой посадке визуально укорачивают ноги и искажают пропорции фигуры. Что выбрать вместо них? Вещи со средней или высокой посадкой – то, что вам больше по душе.

3. Бейсболка с классической одеждой

В последние несколько лет считалось особым шиком сочетание спортивных вещей с классическими. Сейчас этот модный прием постепенно уходит в прошлое. Почему? Потому что его смещают с пьедестала эстетики "тихая роскошь" и Old Money, которые против любых миксов стилей. Особенно комбинация бейсболки с логотипом и классическим костюмом быстро стала старомодной.

4. Тотальный oversize

Объемный крой одежды может как "добавлять" лишние килограммы, так и "делать" обладательницу более стройной. Все зависит от стилизации и параметров фигуры. Чего точно следует избегать – чрезмерного oversize (особенно тотал-лук). Он никому не подходит. Лучше сочетайте слегка объемный верх с более узким низом – и наоборот.

5. Блузы с рукавами-фонариками

Если это фантазийная (полупрозрачная) блуза с пышными рукавами-фонариками – смело носите ее вместе с майками или боди. А вот изделия из более плотной ткани (например, шелковые или хлопчатобумажные) лучше не надевать. Дело в том, что в них рукава "прибавляют" в верхней части фигуры лишнего объема, а руки и плечи "делают" массивнее.

Ранее OBOZ.UA писал о моделях платьев на весну и лето, которые безнадежно устарели.

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