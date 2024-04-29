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Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
42
Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Мода на животный принт в маникюре наверняка не исчезает никогда, но она, как и любые другие тенденции, имеет свойство меняться. Таким образом, анималистический мир в дизайнах ногтей 2024 года захватит окраска альпийских пятнистых коров.

Как пишет Women.com, на самом деле животный принт вернулся в моду еще в 2019 году, но сейчас фокус модниц сосредоточился на одном дизайне. На первый взгляд, он очень прост – черно-белые круглые пятна.

Однако этот легкий дизайн благодаря смеси пятен разных размеров и форм создает эффект реалистичного рисунка. Однако именно из-за этой простоты и классической геометрии его выбирают красавицы. Тем более этот принт легко вписать в любой маникюрный дизайн: французский, неоновый, классический, акцентный и т.д.

Классический коровий принт

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Сиреневая сладкая вата

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Барби-стиль

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Нюдовый

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Акцентные ногти

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Французский маникюр

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Смесь цветов

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Классический французский

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

Пастельная коровка

Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото

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