Назван самый модный анималистический маникюр 2024 года. Фото
Мода на животный принт в маникюре наверняка не исчезает никогда, но она, как и любые другие тенденции, имеет свойство меняться. Таким образом, анималистический мир в дизайнах ногтей 2024 года захватит окраска альпийских пятнистых коров.
Как пишет Women.com, на самом деле животный принт вернулся в моду еще в 2019 году, но сейчас фокус модниц сосредоточился на одном дизайне. На первый взгляд, он очень прост – черно-белые круглые пятна.
Однако этот легкий дизайн благодаря смеси пятен разных размеров и форм создает эффект реалистичного рисунка. Однако именно из-за этой простоты и классической геометрии его выбирают красавицы. Тем более этот принт легко вписать в любой маникюрный дизайн: французский, неоновый, классический, акцентный и т.д.
Классический коровий принт
Сиреневая сладкая вата
Барби-стиль
Нюдовый
Акцентные ногти
Французский маникюр
Смесь цветов
Классический французский
Пастельная коровка
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