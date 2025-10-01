Назван единственный цвет лосин, который будет в моде осенью 2025 года

Лосины уже давно перестали быть исключительно спортивной одеждой и заняли почетное место в гардеробе современных модниц. Осенью 2025 года этот тренд нужно носить осторожно, считают эксперты, ведь не все цвета пользуются лояльностью в модной индустрии.

Редакторы портала Who What Wear назвали главный оттенок сезона — серый. Именно он станет базовым и универсальным вариантом, который легко сочетается с любым верхом и обувью.

Почему серый?

Цвет мокрого асфальта — это классика, что всегда выглядит сдержанно и элегантно. В отличие от черного, который иногда кажется слишком строгим, или быстро надоедающих ярких оттенков, графитовый выглядит мягко и благородно.

Он легко комбинируется с различными образами: от спортивных до офисных в стиле smart-casual. Именно поэтому стилисты советуют сделать ставку на этот оттенок в новом сезоне.

Лосины серого цвета прекрасно сочетаются с оверсайз-свитерами, удлиненными рубашками, кардиганами и даже со строгими пиджаками. В прохладное время года они стильно смотрятся с высокими сапогами или классическими ботинками, а для более расслабленного стиля можно выбрать кожаные кроссовки или лоферы.

Еще одно преимущество модных лосин — их практичность. На них меньше заметны мелкие загрязнения или следы от ношения, чем на светлых моделях. Серый — это своеобразная "база", что дает хорошее полотно для экспериментов. К нему можно подобрать яркие аксессуары, цветные сумки или эффектную обувь, которые придадут образу индивидуальности.

