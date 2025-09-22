Какую сумку выбрать на осень 2025: трендовые цвета

Осень – это сезон, когда хочется отложить легкие соломенные сумки и летние клатчи, вместо этого выбрать что-то более насыщенное и тактильно приятное: мягкий замшевый шопер, кожаную сумку с акцентными деталями или структурированный классический вариант. Именно аксессуары и верхняя одежда осенью становятся главными в создании стильного образа, и сумка – ключевой акцент, который задает тон всему образу.

Дизайнеры в этом сезоне предложили как классические цвета, так и неожиданные оттенки, которые способны освежить даже самый сдержанный гардероб. Эксперты рассказали, какие цвета сумок станут настоящими фаворитами осени 2025 года

Оливковый зеленый

Prada сделала ставку именно на него – и не зря. Оливковый оттенок сохраняет естественность и сдержанность, но в то же время обладает энергией глубокого зеленого.

Это цвет прогулок по осеннему лесу и уютных выходных в городе. Его легко комбинировать с черным, бежевым, серым, кремовым и даже коричневым. Оливковая сумка станет универсальным элементом вашего капсульного гардероба.

Ванильно-белый

Белый обычно ассоциируется с летом или зимой, но этой осенью он звучит по-новому. Теплый оттенок ванили придает мягкости классическому белому, делая его менее контрастным.

Такая сумка прекрасно сочетается с camel-пальто, темно-синим, зеленым и даже с насыщенным бордо.

Розовый

Fendi вернула розовый в холодный сезон, и это – приятный сюрприз. Яркая "жевательная резинка" или bubblegum pink создает ощущение игры и свежести. Такая сумка поможет разбавить темные оттенки осеннего гардероба и подарит энергию, когда вокруг все становится серым. К тому же она отлично работает с черным, темно-синим и даже в total pink-комбинациях для смелых модниц.

Черный с глянцем

Черная сумка – это тренд вне времени. Однако на подиумах Miu Miu и других брендов акцент был именно на глянцевой, лакированной фактуре. Такой блеск добавляет образу выразительности, даже если вы одеты полностью в базовые оттенки. Это инвестиция, которая всегда будет актуальной: классика с легкой ноткой драматизма.

Коричневый

Camel от Valli доказывает: этот цвет всегда возвращается. В то время как глубокий шоколадный тон держит свои позиции, теплый карамельный оттенок становится must-have сезона.

Эта сумка отлично поддерживает образ с пальто в тон, сапогами или свитером, а также удачно комбинируется с черным и бордо. Это универсальный выбор для тех, кто хочет тепла и элегантности.

