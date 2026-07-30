Настоящий хит лета: какой маникюр в моде в этом сезоне

Небесно-голубой маникюр уверенно завоевывает популярность этим летом и все чаще появляется среди самых модных нейл-трендов сезона. Нежный оттенок сочетает в себе свежесть, легкость и современную эстетику, благодаря чему подходит к различным стилям и образам.

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Он гармонично смотрится как в повседневной жизни, так и во время праздничных мероприятий. Именно поэтому голубой маникюр называют одним из самых универсальных вариантов лета. Vogue показал женщинам варианты трендового маникюра.

После популярности пастельной палитры весной небесно-голубой цвет стал естественным продолжением летних тенденций. Этот оттенок уже давно привлек внимание дизайнеров одежды и аксессуаров, а теперь уверенно закрепился и в мире красоты.

Его главное преимущество заключается в том, что он выглядит одновременно сдержанно и эффектно. Маникюр в таком цвете придает образу легкость, ассоциируется с беззаботным отдыхом и легко сочетается с летним гардеробом.

Специалисты отмечают небесно-голубой как один из самых универсальных оттенков сезона. Он одинаково удачно дополняет минималистичный, романтический или современный стиль, а также подходит для ногтей различной длины и формы.

Еще одно преимущество этого цвета – большое разнообразие покрытий. Можно выбрать классический глянец, матовый эффект, молочный финиш или современные металлические и хромированные текстуры, создавая индивидуальный дизайн.

Зеркальный небесно-голубой маникюр

Один из самых эффектных вариантов – хромированное или зеркальное покрытие. Оно создает глубокий блеск и красиво отражает свет, благодаря чему ногти выглядят особенно яркими и стильными.

Такой дизайн станет удачным выбором для летних вечеринок, отпуска или праздничных мероприятий.

Пудровый небесно-голубой дизайн

Любительницам нежных образов стоит обратить внимание на пудровый вариант. Мягкий пастельный оттенок напоминает легкие летние облака и прекрасно дополняет романтические платья и светлый гардероб.

Такой маникюр выглядит элегантно и в то же время очень естественно.

Квадратные ногти небесно-голубого цвета

Короткие ногти квадратной формы остаются одним из самых практичных решений. В сочетании с небесно-голубым цветом они выглядят современно, аккуратно и дорого.

Этот вариант особенно оценят поклонницы минимализма и сдержанной эстетики.

Бархатный эффект

Еще одна актуальная тенденция – маникюр с бархатным или магнитным покрытием. Благодаря особой текстуре поверхность приобретает глубину и создает необычный световой эффект.

Такой дизайн выглядит роскошно и привлекает внимание даже без дополнительного декора.

Голубой маникюр с коричневым горошком

Тем, кто хочет придать образу оригинальности, стоит обратить внимание на сочетание небесно-голубой основы с мелким кофейно-коричневым горошком.

Контраст нежного голубого и теплого коричневого выглядит необычно, но в то же время элегантно. Такой нейл-арт станет стильным акцентом летнего образа и поможет разнообразить классический маникюр.

OBOZ.UA предлагает узнать о цвете педикюра, ставшем хитом этого лета.

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