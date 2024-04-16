Надо всего 10 секунд: лайфхак от визажиста, как 'сбросить' 10 лет

Старение – это то, что догонит каждого и каждую, но все мы все равно стремимся сохранить молодость и красоту как можно дольше. И в этом деле макияж может стать нашим верным помощником.

Правильно подобранные техники нанесения теней и подводки помогут не только подчеркнуть ваши глаза, но и визуально омолодят лицо. Визажистка с более чем 30-летним стажем и основательница RMS Beauty Роуз Мари Свифт рассказала, как накраситься так, чтобы сбросить 10 лет.

Даже несмотря на то, что в современном мире царит мода на натуральность, женщины обязательно стремятся всегда выглядеть свежими и молодыми. Индустрия красоты удачно этим пользуется и предлагает множество специальных антивозрастных кремов, сывороток и гелей.

Женщины в погоне за молодостью окрашивают волосы, тратят кучу денег на косметику и иногда даже делают косметические процедуры против старения. Однако улучшить свой внешний вид можно и с помощью макияжа.

К примеру, Свифт поделилась техникой нанесения подводки, которая буквально за 10 секунд подтянет ваши глаза кверху.

С возрастом кожа теряет упругость и под действием гравитации начинает обвисать. Поэтому с помощью макияжа нужно тянуть все черты лица вверх.

Опытная визажистка наносит черный карандаш на глаза, а затем пальцами размазывает ее по направлению к вискам. Это создаст эффект поднятия глаз, раскроет взгляд и сделает вас зрительно моложе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как скрыть с помощью макияжа мешки под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.