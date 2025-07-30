На замену балеткам: какая обувь будет в тренде осенью

Летом балетки становятся одним из основных видов обуви. Мы ценим их за удобство и легкость – идеальные качества для жарких дней. Но, как только температура начинает опускаться, хочется перейти на что-то чуть менее воздушное и при этом не потерять в комфорте.

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Как пишет британский Vogue, в этом сентябре в моде будут именно такие туфли. Как и балетки, они пришли к нам из мира танца. Их ввел в моду французский бренд Repetto. Его модель Zizi в 1970-х годах носил певец и актер Серж Генсбур. Туфли, похожие по дизайну на классические дерби, но пошитые из мягкой кожи, получили название в честь танцовщицы Зизи Жанмер, которая была невесткой основательницы бренда Роуз Репетто. Именно она станет главным обувным трендом начала осени 2025 года.

Форма этих туфель так же комфортно облегает стопу, как и классические балетки. Но при этом модель имеет более жесткую подошву, которая обеспечивает лучшую поддержку. А еще такие туфли имеют небольшой каблук, что придает им более изысканный вид.

Носить такие туфли можно как с женственными образами – платьями, юбками, так и дополнять ими костюмы в стиле преппи и луки с тренчами и плащами. Генсбур сочетал свою любимую пару с джинсовым total look и это еще одна модная идея на осень.

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