Самые популярные аксессуары 90-х снова возвращаются в моду. Фото

Когда речь идет о моде 90-х, то этот период можно охарактеризовать, как "все и сразу". Такие иконы стиля, как Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл, Кэролин Бессетт-Кеннеди и Дженнифер Энистон, подарили нам действительно выдающиеся образы. Их сочетание утонченного минимализма и сексуальности повлияло на ряд трендов 2024 года.

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Но некоторые вещи, поднявшиеся на вершину модных чартов, были, мягко говоря, сомнительными. К примеру, чего только стоят пластиковые клипсы-бабочки и ветровки. Тем не менее, когда дело доходит до аксессуаров, 90-е имели множество ярких образцов, остающихся бесспорно крутыми. И этим летом некоторые из них снова возвращаются в моду, сообщает Who What Wear.

Сумки-багеты

Оригинальная сумка-багет Fendi была разработана Сильвией Вентурини Фенди в 1997 году и мгновенно стала модной сумкой десятилетия – особенно после того, как ее популяризировала Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Итальянский бренд продолжает выпускать новые итерации этой культовой сумки, но ее утонченный силуэт также переняли и переосмыслили другие дизайнерские бренды.

Каблуки на ремешках

Туфли на каблуке с ремешками были непременным атрибутом красных дорожек в 90-х, их носили все – от Кейт Мосс до Виктории Бекхэм. Эти едва заметные туфли сочетаются с множеством разных образов, добавляя вечернему наряду сдержанно-сексуальной нотки – неудивительно, что современные трендсеттеры, такие как Белла Хадид и Эмили Ратаковски, также являются их большими поклонницами.

Мюли

Мюли на каблуке, который носят с джинсами или брюками, платьями или мини-юбками, являются иконой 90-х. Независимо от того, открытые они или остроносые, мюли – один из самых универсальных стилей обуви на каблуке.

Массивные кроссовки

Мы обязаны папарацци принцессы Дианы за то, что они увековечили стиль массивных кроссовок. Вы можете погрузиться в 90-е и соединить их с велосипедными шортами и свитшотом, или же попытаться интегрировать их в свои образы 2024 года, соединив с широкими джинсами или даже летним платьем.

Бусы-чокеры

Когда дело доходит до ювелирных украшений, чокер, несомненно, являлся обязательным элементом 90-х, и в значительной степени благодаря тиктокерам поколения Z, он вернулся. Если вы хотите создать образ в стиле ретро, бархатный или шнуровый аксессуар с одним кулоном – это то, что вам нужно.

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