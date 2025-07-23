На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Тренды маникюра в 2025 году переживают настоящую революцию. Если раньше акцент делался на минимализме и сдержанных цветах, то сейчас все чаще выбирают яркость, фактуру и неожиданные эффекты.

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Эксперты отмечают повышение интереса к нестандартной отделке, игре с текстурами и визуальными эффектами. В моду возвращаются магнитные покрытия, перламутр и полупрозрачные цвета, которые создают впечатление глубины.

Далее на OBOZ.UA — самые актуальные тренды маникюра, которые будут диктовать стиль до конца года.

Овальные ногти

Они стали безоговорочным фаворитом 2025 года благодаря своей элегантной форме, похожей на яйцо. Они идеально подходят для изысканного нейл-арта и позволяют экспериментировать с длиной и дизайном.

Заостренный миндаль

Это элегантная форма ногтей, которая сужается к изящному миндалевидному кончику. Она считается одной из самых женственных и привлекательных форм, и в 2025 году уверенно закрепляет свои позиции среди самых модных трендов.

Изящные детали

Это тренд для тех, кто любит сдержанную эстетику с акцентом на стиль. Мастер маникюра Йоко Сакакура прогнозирует популярность миниатюрных наклеек и украшений: звездочек, цветов, металлических элементов — все это добавляет образу шарма, не перегружая его.

Радужные ногти

Радужные ногти в 2025 году становятся настоящим взрывом эффектов и текстур, а не просто ярких узоров. Мастера советуют выбирать любимые цвета и добавлять им сияния с помощью блесток, хромированных или переливающихся покрытий — это тренд, позволяющий проявить индивидуальность без чрезмерной сложности.

Голый маникюр

Это главный тренд 2025 года, который подчеркивает естественную красоту ногтей. Мастера советуют придерживаться принципа "меньше — это больше", оставляя ногти максимально натуральными или акцентируя лишь на одной детали.

Мыльные ногти

Мыльные ногти — это про чистоту, свежесть и ухоженный вид, который напоминает ногти после салонного спа. Тренд предполагает максимально естественное покрытие с деликатным блеском, которого можно достичь с помощью стеклянного полировщика и прозрачного лака.

Молочные ногти

Молочные тона — это мечтательный, нежный тренд, идеально подходящий к стилю "тихая роскошь". Они создают эфемерный эффект успокоения, а самыми модными в 2025 году будут оттенки с лавандовым или розовым подтоном.

Маникюр "кошачий глаз"

Это утонченный тренд 2025 года с металлическим блеском и глубоким визуальным эффектом. Его особенность — диагональная световая линия, имитирующая блик в кошачьем зрачке, которую создают специальными магнитами или кистями.

Дымчатый кварц

Это тренд маникюра 2025 года, который сочетает в себе сдержанную элегантность и художественный подход. Вдохновленный дизайном для Недели моды в Нью-Йорке, этот образ создается благодаря полупрозрачным белым оттенкам и мягкой растушевке, имитирующей узор дыма внутри камня.

Магнитный хром

Это одно из самых эффектных решений для маникюра 2025 года. Такой дизайн сочетает в себе блеск хрома с динамичным, переменным бликом, который создается с помощью магнитного эффекта, делая ногти по-настоящему гипнотическими и футуристическими.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с трендовыми вариантами летнего френча.

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