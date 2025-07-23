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На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Елена Былим
Lady Oboz
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На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Тренды маникюра в 2025 году переживают настоящую революцию. Если раньше акцент делался на минимализме и сдержанных цветах, то сейчас все чаще выбирают яркость, фактуру и неожиданные эффекты.

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Эксперты отмечают повышение интереса к нестандартной отделке, игре с текстурами и визуальными эффектами. В моду возвращаются магнитные покрытия, перламутр и полупрозрачные цвета, которые создают впечатление глубины.

Далее на OBOZ.UA — самые актуальные тренды маникюра, которые будут диктовать стиль до конца года.

Овальные ногти

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Они стали безоговорочным фаворитом 2025 года благодаря своей элегантной форме, похожей на яйцо. Они идеально подходят для изысканного нейл-арта и позволяют экспериментировать с длиной и дизайном.

Заостренный миндаль

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это элегантная форма ногтей, которая сужается к изящному миндалевидному кончику. Она считается одной из самых женственных и привлекательных форм, и в 2025 году уверенно закрепляет свои позиции среди самых модных трендов.

Изящные детали

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это тренд для тех, кто любит сдержанную эстетику с акцентом на стиль. Мастер маникюра Йоко Сакакура прогнозирует популярность миниатюрных наклеек и украшений: звездочек, цветов, металлических элементов — все это добавляет образу шарма, не перегружая его.

Радужные ногти

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Радужные ногти в 2025 году становятся настоящим взрывом эффектов и текстур, а не просто ярких узоров. Мастера советуют выбирать любимые цвета и добавлять им сияния с помощью блесток, хромированных или переливающихся покрытий — это тренд, позволяющий проявить индивидуальность без чрезмерной сложности.

Голый маникюр

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это главный тренд 2025 года, который подчеркивает естественную красоту ногтей. Мастера советуют придерживаться принципа "меньше — это больше", оставляя ногти максимально натуральными или акцентируя лишь на одной детали.

Мыльные ногти

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Мыльные ногти — это про чистоту, свежесть и ухоженный вид, который напоминает ногти после салонного спа. Тренд предполагает максимально естественное покрытие с деликатным блеском, которого можно достичь с помощью стеклянного полировщика и прозрачного лака.

Молочные ногти

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Молочные тона — это мечтательный, нежный тренд, идеально подходящий к стилю "тихая роскошь". Они создают эфемерный эффект успокоения, а самыми модными в 2025 году будут оттенки с лавандовым или розовым подтоном.

Маникюр "кошачий глаз"

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это утонченный тренд 2025 года с металлическим блеском и глубоким визуальным эффектом. Его особенность — диагональная световая линия, имитирующая блик в кошачьем зрачке, которую создают специальными магнитами или кистями.

Дымчатый кварц

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это тренд маникюра 2025 года, который сочетает в себе сдержанную элегантность и художественный подход. Вдохновленный дизайном для Недели моды в Нью-Йорке, этот образ создается благодаря полупрозрачным белым оттенкам и мягкой растушевке, имитирующей узор дыма внутри камня.

Магнитный хром

На любой вкус: самые большие тренды маникюра в 2025 году

Это одно из самых эффектных решений для маникюра 2025 года. Такой дизайн сочетает в себе блеск хрома с динамичным, переменным бликом, который создается с помощью магнитного эффекта, делая ногти по-настоящему гипнотическими и футуристическими.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с трендовыми вариантами летнего френча.

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