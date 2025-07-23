Стильный летний френч: какой дизайн выбрать

Французский маникюр снова в центре внимания, особенно в сочетании с модной миндалевидной формой ногтей. Такой маникюр имеет изящный и стильный вид и остается популярным как среди невест, так и среди тех, кто стремится к элегантному образу каждый день.

Видео дня

Сейчас классический френч приобретает новые формы — с креативными узорами, яркими цветами и нестандартными фактурами. Особенно эффектно смотрится на миндальных ногтях, которые придают руке изящный вид.

OBOZ.UA собрал самые интересные варианты летнего френча, каждый из которых имеет свою "изюминку" — от абстрактных завитков до мраморного дизайна. Выбирайте любимый стиль и смело вдохновляйтесь.

Абстрактные завитки

Этот вариант френча сочетает тонкие белые кончики с легкими абстрактными завитками, которые тянутся по длине ногтя. Маникюр выглядит одновременно сдержанно и творчески, оставляя простор для фантазии. Цвета и формы можно менять в зависимости от настроения или образа — строгих правил здесь нет. Это идеальный выбор для тех, кто хочет классику с небольшой дозой креативности.

Металлический блеск

Френч с металлическими или хромированными кончиками добавляет классическому маникюру нотку гламура. Особенно эффектно смотрится с добавлением декоративных камней или жемчуга. Такой вариант подходит для вечерних выходов или событий, где хочется выглядеть особенно. Блестящие типсы в сочетании с миндальной формой создают стильный акцент на руках.

Классический френч

Розовый нюдовый фон и чисто-белые кончики — это вечная классика, которая подходит к любому образу. Этот вариант особенно популярен среди тех, кто ценит аккуратность, сдержанность и универсальность. Для легкого обновления стиля можно добавить перламутровый блеск или хромовое верхнее покрытие. Такой маникюр — настоящая база, с которой можно начинать любые эксперименты.

Френч с неоновыми оттенками

Если хочется чего-то дерзкого и летнего — попробуйте френч с неоновым зеленым цветом. Яркий цвет мгновенно придает настроение и прекрасно сочетается с легким загаром. Можно выбрать как тонкие линии для деликатного эффекта, так и толстые кончики для более выразительного вида. Это игривый маникюр для смелых и стильных.

Мраморный френч

Мраморный френч с цветными вкраплениями выглядит эффектно и креативно. Контраст между яркими кончиками и нежной базой делает ногти настоящим произведением искусства. Такой дизайн лучше выполнять в салоне, но попробовать повторить его дома также возможно — с помощью водной техники. Идеальный вариант для тех, кто не боится быть в центре внимания.

Выбирайте тот дизайн, который лучше всего выражает ваше настроение и стиль, ведь каждый вариант френча можно адаптировать под любое событие.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой новый дизайн маникюра покоряет сердца модниц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.