Must have осени 2023: 5 стильных идей, с чем носить пиджак, чтобы выглядеть эффектно

В течение многих лет блейзер ассоциировался преимущественно с мужской одеждой. Но в последние годы, благодаря кутюрье, он стал одеждой, которую могут носить все, независимо от пола. В 2023 году актуальны модели свободного кроя и в спокойной классической палитре. Они отлично вписываются в любой образ и придают нотку элегантности.

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С чем можно носить блейзер, чтобы иметь изысканный и современный вид? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. С платьем в бельевом стиле

Camel – универсальный и стильный вариант осеннего дамского блейзера. Вы можете сочетать его с платьем-комбинацией и замшевыми или кожаными туфлями без лишнего декора. Пиджак желательно выбирать немного короче длины наряда. Завершите лук минималистичными золотыми украшениями.

2. С платьем длины миди

Платье миди – отличный наряд для весны и лета, а пиджак – идеальный способ добавить уюта, если на улице похолодало. К такому стильному дуэту подойдут лоферы, обувь Мэри Джейн или вечная классика – туфли-лодочки.

3. С джинсами

Чтобы создать парижский образ, наденьте льняной блейзер нейтральных тонов с лонгсливом или футболкой цвета слоновой кости, укороченными синими джинсами и черными мюлями или слингбэками.

4. Монохром

Черный блейзер oversize гармонично смотрится с черными укороченными брюками и темными лоферами (черные, шоколадные, изумрудные, графитовые и т.д.). Благодаря монохрому ноги визуально кажутся длиннее. Хотите добавить в лук акцент? Наденьте лаконичные украшения.

5. С кожаными брюками

Кожаные брюки и строгий белый пиджак взаимодополняют друг друга. Низ берет на себя роль бунтаря в образе, а верх делает композицию более сдержанной и мягкой. Не перегружайте такой лук аксессуарами.

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