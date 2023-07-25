Можно не отказываться от хлеба, макарон и круп: врач развеяла миф о вреде глютена

Вокруг глютена существует множество мифов, хотя этот белок и содержится во многих продуктах, которые люди каждый день употребляют даже на диетах. Опасным он может быть только для тех, кто живет с глютеновой нетолерантностью и целиакией или злоупотребляет глютеном.

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О том, нужно ли остерегаться хлеба, круп и макарон, OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер. Как известно, глютен – это смесь белков, встречающаяся в зерновых культурах. Главным компонентом глютена являются два белка – глиадин и глютенин. Они отвечают за упругость и пластичность теста.

"Кроме пшеницы, глютен также происходит из ржи, ячменя и тритикале (озима). Иногда он содержится в овсе, но только потому, что овес, возможно, был обработан с другими продуктами, содержащими глютен. Сам овес не содержит глютена. У большинства людей глютен не вызывает никаких проблем и является для них вполне безопасным. Однако для людей с определенными хроническими заболеваниями, такими как целиакия или нетолерантность к глютену, потребление глютена может значительно ухудшить качество жизни", – рассказала Ульяна Вернер.

По словам эксперта, глютен содержит много полезных питательных веществ, таких как углеводы и белки. У людей без хронических заболеваний он не оказывает негативного влияния на здоровье или физическое состояние.

"Если вы не имеете диагноза целиакии или нетолерантности к глютену и не чувствуете негативной реакции на глютен, то вы можете спокойно потреблять продукты, содержащие его, в пределах сбалансированной диеты. Всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, если у вас есть конкретные вопросы или сомнения", – посоветовала врач.

Обычно не глютен вызывает проблемы со здоровьем и лишний вес, а натрий, сахар и другие добавки в обработанных пищевых продуктах, подчеркнула Ульяна Вернер.

Глютен может быть вредным для людей с целиакией, чувствительностью к глютену, аллергией на пшеницу и глютеновой атаксией.

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