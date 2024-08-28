Моника Белуччи примеряла платье в горошек, а Вайнона Райдер – готический стиль: лучшие образы на открытии Венецианского кинофестиваля
На торжественном открытии 81-го Венецианского международного кинофестиваля в Италии, который начнется показом нового фильма Тима Бертона "Битлджюс Битлджюс", появилось большое количество мировых звезд. Знаменитости позировали перед камерами, демонстрируя изысканные аутфиты, объединенные классическим стилем.
OBOZ.UA решил показать лучшие образы, в которых любимцы кинозрителей появились на мероприятии. Интересно, что актерский состав ленты-открытия предпочел минималистические луки.
Моника Белуччи
Итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на открытии Венецианского кинофестиваля в романтическом образе. Она выбрала темное приталенное платье в горошек, которое стилизовала с черным лакированным клатчем и босоножками на высоком каблуке. Предпочитая темные тени, артистка удачно подчеркнула зеленый цвет глаз.
Вайнона Райдер
Звезда сериала "Странные чудеса" для торжественного мероприятия примерила готический образ. Вайнона Райдер нарядилась в однотонный костюм с объемными рюшами, акцентным элементом которого стала черная накидка, имитирующая длинную юбку. Волнистая прическа актрисы, в сочетании с темным "смоки", дополнили ее непревзойденный внешний вид.
Дженна Ортега
Звезда популярного сериала "Уенздей" Дженна Ортега не отказалась от своего привычного сдержанного стиля. Строгий костюм трендового цвета "черной вишни" актриса соединила с утонченным серебристым ожерельем.
Кэтрин О'Гара
Образ звезды культовой семейной комедии "Сам дома" выделялся среди аутфитов коллег по фильму. Кэтрин О'Гара посетила церемонию открытия в стильном комбинезоне белого цвета в полоску. Светлый наряд гармонично сочетался с волнистыми блондинистыми волосами.
Тим Бертон
Режиссер американского комедийного фильма ужасов "Битлджюс" вышел в люди в строгом костюме. Акцентным элементом однотонного лука Тима Бертона стала принтованная рубашка с голубыми узорами.
Ранее OBOZ.UA писал о самых гламурных образах звезд на Tony Awards 2024.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!