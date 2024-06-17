Коровий принт, мозаика и кроксы. Самые гламурные образы звезд на Tony Awards 2024

В Нью-Йорке, США, прогремела 77-ая церемония Tony Awards 2024, на которой отмечали лучшие мюзиклы и спектакли. Красная дорожка любой премии – прекрасная возможность для звезд показать свой вкус в стиле и удивить образами. В этом году им удалось это сделать.

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Хотя на церемонии присутствовало немало американских звезд, которые для украинцев будут неизвестными, нескольких артистов все же можно узнать из любимых фильмов и сериалов, таких как Сару Полсон и Анджелину Джоли. Как пишет Daily Mail, последняя за компанию взяла свою 15-летнюю дочь Вивьен Джоли-Питт, чем шокировала сеть.

Анджелина Джоли

Актриса надела нестандартное светло-бирюзовое платье без бретелей Versace с корсетным лифом и с драпировкой, дополненной бархатной накидкой. Ее дочь Вивьен выбрала гармоничный ансамбль, состоявший из белой рубашки под бирюзовым жилетом, а также бирюзовых брюк и галстука-бабочки. Свой образ она дополнила кедами Converse. Девушка стала помощницей своей мамы-продюсера в шоу "Аутсайдеры", номинированном на премию Tony 2024.

Ариана ДеБоз

Сетчатое объемное платье от Oscar de la Renta актрисы было украшено пастельным декором, напоминающим мозаику или битое стекло.

Алиша Киз

Певица была одной из немногих, кто осмелился выбрать красный образ. На ней красовалось платье Gucci до пола с темным градиентом, который создали с помощью паеток. Чтобы завершить образ, звезда добавила тоненький ремень и бордовые перчатки, а волосы собрала в чудаковатый пучок.

Эль Феннинг

Мода на костюмы-двойки набирает обороты среди женщин и задела актрису. Феннинг выбрала черный классический наряд, но, чтобы он выглядел элегантно, она подчеркнула макияж яркой красной помадой, а на шею надела бриллиантовое колье.

Сара Полсон

Актриса в очередной раз поражает ощущением стиля. На церемонию она надела монохромное белое платье с черными пайетками, вместе напоминающими коровий принт. Деталью, которая привлекает большое внимание, стали два объемных бантика на плечах, которые якобы соединяют две части платья.

Брук Шилдс

Супермодель решила не мучить себя высоким каблуком, поэтому забежала в магазин Crocs и выбрала удобную для себя обувь. Главное – тон в тон к платью.

Джулианна Хаф

Американская танцовщица поразила нежным платьем с легкими воланами. Чтобы шея не была "голой", она надела массивное колье и из той же коллекции браслет и кольцо.

Хейл Рэнкин

Суперклассическое платье актрисы имело детали, прибавившие интерес к образу, – обнаженная спина и длинные шлейфы вместо бретелей.

Эрин Дарк

"Бальные" платья все еще в моде. Актриса надела серое полупрозрачное объемное платье с сетчатой верхней частью.

Каета Гильен Куэрво

Актрисе невероятно подходило красное платье с открытым декольте и широкой юбкой. На ее правой руке красовался золотой браслет, завершавший образ.

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