Молочный костюм и брошь в виде Украины: дизайнер Зеленской объяснила ее образ на Саммите первых леди и джентльменов

В среду, 6 сентября, состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов, куда жена президента Украины Елена Зеленская пришла в сдержанном, но изысканном образе, который создал бренд GASANOVA. Дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, как команда работала над нарядом первой леди и что хотела донести миру через одежду.

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Не случайно были подобраны молочный цвет и брошь, которая теперь, кстати, есть и у гостей Саммита. Об этом Эльвира Гасанова рассказала Jet Setter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Елена Зеленская выгодно выделялась на фоне гостей мероприятия, пришедших в образах разных цветов. На ней был костюм молочного цвета, состоявший из жакета и юбки ниже колен.

"Со стилисткой Наталией Каменской выбрали именно молочный, потому что это тот цвет, в котором Елена Владимировна уже появлялась на двух предыдущих Саммитах. Он подчеркивает всю важность события, красоту нашей первой леди и ее весомую роль в этом мероприятии", – говорится в комментарии.

Акцентом на однотонном жакете стала золотая брошь в виде карты Украины со всеми ее временно оккупированными территориями. Такой презент вручили и гостям.

"Первую золотую брошь в виде Украины мы создали для Елены Зеленской почти год назад. Там, на месте моего родного Донецка, был размещен камешек. Для саммита предложили сделать броши для всех первых леди и джентльменов, которые стали гостями мероприятия. Поэтому теперь у них есть эти броши. А Шону Пенну одели ее непосредственно во время события, поэтому он выступал с ней", – добавила Эльвира Гасанова.

Наряд для первой леди Украины готовили неделю. Больше всего времени заняли примерки и их согласование. Бренд только подчеркнул красоту Елены Зеленской удачным нарядом, а результат превзошел ожидания дизайнера.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Саммит этого года был уникален тем, что его впервые посетили первые леди Сербии и Армении – стран, своей политикой выражающих определенную поддержку России. В чем они пришли – читайте в нашем материале.