Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон попала в модный конфуз во время посещения Кубка мира по регби. Для появления на спортивном событии принцесса Уэльская выбрала белый твидовый пиджак от Zara. Каково же, наверняка, было удивление королевской особы, когда в таком же пиджаке на мероприятии появилась жена бывшего легендарного игрока, а ныне президента Всемирной ассоциации регби Билла Бомонта – Хиллари Бомонт.

Это совпадение мог бы никто и не заметить, если бы женщины не сидели рядом. Неловкую ситуацию подметили журналисты Daily Mail.

Кэтрин часто предпочитает недорогие бренды. Так случилось и на этот раз. Цена стильного твидового жакета белого цвета с золотыми пуговицами от массмаркетингового бренда Zara – всего 30 фунтов стерлингов, то есть 1300 гривен. Образ также состоял из черных брюк-клеш от бренда Roland Mouret, а также классических туфель-лодочек от Russell & Bromley и маленькой сумочки Chanel на длинной цепочке.

Видео дня

Стоит добавить, что на руке жены наследника на британский престол было замечено кольцо, доставшееся ей от принцессы Дианы.

Неудивительно, что для принцессы Уэльской на матче сборных Англии и Фиджи выделили места на VIP-трибуне. Прямо рядом с ней посадили легендарного игрока Билла Бомонта, пришедшего на игру с женой. Хиллари Бомонт выбрала идентичный пиджак из такого же материала, такого же цвета и даже такими же золотыми пуговицами. К счастью, хотя бы брюки женщин отличались – у Хиллари они были белыми, а не черными.

Это далеко не первый случай, когда королевские особы попадают в подобные модные конфузы. К примеру, королева Испании Летиция попала в конфуз на публичном мероприятии, над которым сама посмеялась. Дело в том, что на церемонии награждения к монархине подошла гостья, одетая в идентичное платье, что и у нее.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон повторила культовый образ своей покойной свекрови – прицесы Дианы – во время визита в благотворительную организацию в восточном Лондоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!