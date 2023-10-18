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Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Анна Кравчук
Lady Oboz
2 минуты
4,4 т.
Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон попала в модный конфуз во время посещения Кубка мира по регби. Для появления на спортивном событии принцесса Уэльская выбрала белый твидовый пиджак от Zara. Каково же, наверняка, было удивление королевской особы, когда в таком же пиджаке на мероприятии появилась жена бывшего легендарного игрока, а ныне президента Всемирной ассоциации регби Билла Бомонта – Хиллари Бомонт.

Это совпадение мог бы никто и не заметить, если бы женщины не сидели рядом. Неловкую ситуацию подметили журналисты Daily Mail.

Кэтрин часто предпочитает недорогие бренды. Так случилось и на этот раз. Цена стильного твидового жакета белого цвета с золотыми пуговицами от массмаркетингового бренда Zara – всего 30 фунтов стерлингов, то есть 1300 гривен. Образ также состоял из черных брюк-клеш от бренда Roland Mouret, а также классических туфель-лодочек от Russell & Bromley и маленькой сумочки Chanel на длинной цепочке.

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Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Стоит добавить, что на руке жены наследника на британский престол было замечено кольцо, доставшееся ей от принцессы Дианы.

Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Неудивительно, что для принцессы Уэльской на матче сборных Англии и Фиджи выделили места на VIP-трибуне. Прямо рядом с ней посадили легендарного игрока Билла Бомонта, пришедшего на игру с женой. Хиллари Бомонт выбрала идентичный пиджак из такого же материала, такого же цвета и даже такими же золотыми пуговицами. К счастью, хотя бы брюки женщин отличались – у Хиллари они были белыми, а не черными.

Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках
Модный конфуз: Кейт Миддлтон и жена известного спортсмена пришли на Чемпионат мира по регби в одинаковых пиджаках

Это далеко не первый случай, когда королевские особы попадают в подобные модные конфузы. К примеру, королева Испании Летиция попала в конфуз на публичном мероприятии, над которым сама посмеялась. Дело в том, что на церемонии награждения к монархине подошла гостья, одетая в идентичное платье, что и у нее.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон повторила культовый образ своей покойной свекрови – прицесы Дианы – во время визита в благотворительную организацию в восточном Лондоне.

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