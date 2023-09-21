Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото

Герцогиня Уэльская, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон повторила образ своей покойной свекрови – прицесы Дианы – во время визита в благотворительную организацию в восточном Лондоне. Она выбрала сдержанный костюм-двойку бежевого цвета, очень напоминающий комплект, что Леди Ди одела за два месяца до своей смерти в 1997 году.

Тогда мама принцев Уильяма и Гарри появилась в нем в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Кстати, это далеко не впервые Кейт Миддлтон повторяет образы принцессы Дианы, чествуя ее память (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

41-летняя принцесса выбрала пиджак от бренда Roland Mouret за 750 фунтов стерлингов (34 тысячи гривен) с приталенным блейзером и расклешенными брюками со стрелками. Наряд она дополнила туфлями-лодочами более светлого оттенка.

26 лет назад мама принца Уильяма засветилась в Нью-Йорке в комплекте очень похожего кроя. Аналогичными были не только цвет и фасон, но даже стрелки на штанах. Однако на Леди Ди в тот день были прямые брюки.

В деловом образе герцогиня Уэльская посетила "Улицы роста" – некоммерческую благотворительную организацию, которая занимается молодежными программами для уязвимых детей, рискующих быть вовлеченными в преступную деятельность.

К слову, Кейт Миддлтон также носит кольцо покойной свекрови. Она всегда очень нежно отзывалась о ней, хотя никогда и не встречала. Принцесса Уэльская рассказывала, что очень уважает покойную мать своего мужа, и думает, что она была бы "гениальной бабушкой" для троих их детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что этим летом жена главного наследника на британский престол выбрала образ в стиле покойной принцессы Дианы. Фотосравнение смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!