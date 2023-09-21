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Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
4,1 т.
Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото

Герцогиня Уэльская, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон повторила образ своей покойной свекрови – прицесы Дианы – во время визита в благотворительную организацию в восточном Лондоне. Она выбрала сдержанный костюм-двойку бежевого цвета, очень напоминающий комплект, что Леди Ди одела за два месяца до своей смерти в 1997 году.

Тогда мама принцев Уильяма и Гарри появилась в нем в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Кстати, это далеко не впервые Кейт Миддлтон повторяет образы принцессы Дианы, чествуя ее память (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото
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41-летняя принцесса выбрала пиджак от бренда Roland Mouret за 750 фунтов стерлингов (34 тысячи гривен) с приталенным блейзером и расклешенными брюками со стрелками. Наряд она дополнила туфлями-лодочами более светлого оттенка.

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото

26 лет назад мама принца Уильяма засветилась в Нью-Йорке в комплекте очень похожего кроя. Аналогичными были не только цвет и фасон, но даже стрелки на штанах. Однако на Леди Ди в тот день были прямые брюки.

Кейт Миддлтон повторила культовый образ принцессы Дианы 1997 года. Фото

В деловом образе герцогиня Уэльская посетила "Улицы роста" – некоммерческую благотворительную организацию, которая занимается молодежными программами для уязвимых детей, рискующих быть вовлеченными в преступную деятельность.

К слову, Кейт Миддлтон также носит кольцо покойной свекрови. Она всегда очень нежно отзывалась о ней, хотя никогда и не встречала. Принцесса Уэльская рассказывала, что очень уважает покойную мать своего мужа, и думает, что она была бы "гениальной бабушкой" для троих их детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что этим летом жена главного наследника на британский престол выбрала образ в стиле покойной принцессы Дианы. Фотосравнение смотрите по ссылке.

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