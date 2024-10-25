Модный бургунд подходит не всем: звездная стилистка рассказала, какие вещи и макияж добавляют возраста

Женщины прилагают много усилий, чтобы выглядеть моложе: добавляют в свою рутину косметологические процедуры, инъекции, массажи и еще многое другое. Но иногда мы даже не задумываемся, что добавляем себе несколько лишних лет, выбирая не ту одежду или макияж.

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На своей странице в Instagram стилистка Юлико рассказывает, что может заставить женщину выглядеть старше. Поэтому, если вы не хотите добавить себе три-четыре года, старайтесь обходить определенный мейкап и некоторые вещи в своем гардеробе.

Модный цвет бургунди

Бургунди осенью 2024 года на пике популярности, но, к сожалению, не всем он подходит. Свитер или рубашка винного или вишневого оттенков добавят несколько лет, предупредила стилистка. Ведь на фоне этого трендового цвета лицо будет иметь землянистый оттенок.

Слишком темный, яркий макияж

Мейкап с темными оттенками губ, тени черного, темно-коричневого, серого цвета, толстый слой тонального крема, слишком четкие, графические брови – все это вместе добавит вам возраст. Вместо такого макияжа лучше выбрать нюд: нанесите немного румян, используйте светлые оттенки помады и теней, не забывайте о хайлайтере. Данная техника создаст эффект свежести, и вы будете выглядеть младше.

Атласная блестящая поверхность

Если у вас есть мимические морщины или неровности на коже лица, лучше остерегайтесь атласных и блестящих вещей, ведь они только подчеркнут неоднородный тон.

"Итак, следует избегать идеально гладких тканей рядом с лицом, особенно светлых, поскольку они могут подчеркивать недостатки кожи", – говорит стилистка Юлико.

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