Модные тренды для женщин 50+: какие вещи должны быть в осеннем гардеробе
Осень всегда ощущается как новое начало. После летней легкости хочется снова навести порядок в гардеробе, обновить стиль и добавить несколько вещей, которые придадут образу свежести. Магазины заполняются новыми коллекциями, а женщины, независимо от возраста, ищут вдохновение для собственного стиля.
Но что делать, когда большинство подиумных тенденций кажутся слишком экстравагантными или "молодежными"? Мода после 50-ти – это не об ограничениях, а о свободе выбора. Это время, когда вы можете позволить себе только лучшее: качественные ткани, продуманные силуэты и те детали, которые подчеркивают ваш опыт и уверенность в себе. Эксперты рассказали о нескольких ключевых трендах осени-2025.
Комбинации и "ночные платья" в новом прочтении
Платья-комбинации из шелка или атласа с кружевом – один из главных трендов сезона. Они смелые и женственные, но могут казаться слишком откровенными. Чтобы сделать их практичными и комфортными, стоит:
- носить с кардиганом оверсайз или искусственным меховым пальто;
- сочетать с массивными аксессуарами – блочными каблуками или сумкой-шоппером;
- добавить под низ корректирующий боди для идеального силуэта.
Так "ночное платье" становится не вызовом, а изящной и современной частью вашего гардероба.
"Модный фрамп" или высокая элегантность в стиле ретро
Так называемый "high fashion frump" активно предлагает Vogue – это твидовые юбки, объемные платья, "бабушкины" кардиганы и рубашки с бантом. На первый взгляд, это может показаться слишком скучным или старомодным. Но правильное сочетание делает образ стильным и современным:
- мешковатое платье подчеркните ремнем;
- "бабушкин" свитер сбалансируйте узкими брюками или юбкой-карандашом;
- обязательно добавьте акцент: серьги-стейтмент или изящные туфли на "kitten heel".
Этот тренд работает на женщин 50+, ведь дает возможность создавать изысканные образы без чрезмерной откровенности.
Леопардовый принт без стереотипов
Леопард – это не только дерзость и вызов. В 2025-м этот принт становится символом шика и силы. Saint Laurent, Versace и Fendi предлагают носить его от головы до пят, но в повседневной жизни достаточно и одного акцента:
- шарф или платок с леопардовым узором;
- сумка или туфли с животным принтом;
- пальто в нейтральных тонах с леопардовой подкладкой.
Такой выбор добавляет динамики и характера, не перегружая образ.
Женщины после 50-ти не должны подстраиваться под навязанные стандарты – наоборот, мода этого возраста открывает новые горизонты. Осень-2025 предлагает играть с фактурами, смело сочетать классику и современные акценты, добавлять принты и экспериментировать с формами.
OBOZ.UA предлагает женщинам с круглой формой лица подборку идеальных причесок, которые подчеркнут красоту.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.