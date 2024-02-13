Модная битва: как Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон и другие задают тренд на твид и почему эта ткань делает любой образ дороже

Кажется, изделия из твида снова собираются стать трендом номер один этой весной. По крайней мере, костюмы, жакеты и юбки именно из этой ткани в последнее время активно предпочитают самые главные мировые модницы, в частности Марго Робби, Деми Мур, Кейт Миддлтон, принцесса Евгения и другие.

OBOZ.UA решил сравнить, кому из знаменитых красавиц больше всего подходят твидовые вещи. Также разберем, почему эта ткань способна сделать любой образ более изысканным и дорогим.

Марго Робби

Исполнительница главной роли в кинохите 2023 года "Барби" неустанно задает тренды как на одежду, так и на макияж, и прически. Барбикор-эстетика буквально заполонила модный мир с выходом фильма о культовой кукле-блондинке. Но если мы говорим о твиде, то его амбассадором (в буквальном смысле) Марго Робби является с 2018 года. Именно тогда модный дом Chanel объявил актрису своим "послом" для продвижения бренда. С тех пор звезду часто можно было встретить в твидовых костюмах, жакетах или платьях, ведь, как известно, именно Коко Шанель в свое время сделала твид популярным и трендовым.

12 февраля Американская киноакадемия собрала всех номинантов "Оскара" на традиционный ужин в Беверли-Хиллз. Туда Марго Робби также пришла в твидовом костюме от Chanel светло-розового оттенка. Состоял он из короткого топа, мини-юбки необычного фасона, укороченного жакета и сумочки из такой же ткани. Актриса действительно походила на куклу, но при этом в ее образе не было неуместной инфантильности – она выглядела дорого и изысканно.

Кейт Миддлтон

В отличие от предыдущей героини, Кейт Миддлтон не является официальным амбассадором Chanel, но при этом в ее гардеробе очень много вещей из твида. Особенно принцесса Уэльская любит твидовые жакеты. Она предпочитает яркие и глубокие оттенки, типичные для таких изделий золотые пуговицы и приталенные силуэты.

Довольно часто жена главного наследника на британский престол выбирает недорогие массмаркетинговые бренды, но это не мешает ей выглядеть роскошно в твиде.

Меган Маркл

Упомянем здесь и о жене принца Гарри. Меган Маркл сейчас довольно редко появляется на публике, однако в прошлом и у нее был "твидовый эпизод" в жизни. Короткие жакеты без воротника из этой плотной ткани остаются достаточно популярными и сейчас.

Принцесса Евгения

Еще одна представительница британской королевской семьи вдохновляет нас носить твид в этом году. Принцесса Евгения поразила своим сдержанным и стильным образом, когда в ноябре 2023-го появилась в черно-белом твидовом пиджаке в клетку с красными нитями, пронизывающими геометрический узор.

Деми Мур

Культовая актриса выбрала очень похожую цветовую гамму, как у принцессы Евгении, когда надела твидовый костюм от Carolina Herrera на показ этого же бренда в Нью-Йорке 12 февраля. Деми Мур предпочла клетчатое миниплатье, которое дополнила эффектной накидкой, а завершали образ клатч с таким же принтом, остроносые бежевые мюли и солнцезащитные очки.

Фасон, цветовой тандем и общая эстетика "old money", по мнению многих модных экспертов, очень подходят Деми Мур и всем женщинам с ее типом внешности.

С чем совмещать твид: советы и идеи

Твид – универсальный материал, который можно использовать для создания различных образов.

Твидовый костюм:

Для юных девушек лучше избегать твидовых костюмов с жакетом без воротника, ведь они могут придать лишнюю солидность.

Традиционный твид сдержанного натурального цвета лучше сочетать с блузками и рубашками пастельных оттенков, избегая белого.

Твидовое платье:

Платье из твида прекрасно подчеркивает фигуру, но в теплом помещении в нем может быть жарко, так что учтите это.

В качестве альтернативы можно использовать сарафан с футболкой или блузкой.

Твидовый жакет:

Жакет из твида – это отличный акцент для любого образа.

С ним хорошо сочетаются брюки или юбка из любой плотной ткани, даже джинсовой.

Добавьте к образу шейный платок из кашемира или шелка, чтобы сделать его более элегантным.

Кепи из твида в той же гамме может стать акцентом в аутфите с твидовым жакетом или костюмом.

Аксессуары из твида:

Сегодня твид активно используется для производства сумок, чемоданов, рюкзаков, портфелей и даже обуви.

Эти аксессуары могут стать отличным дополнением к любому образу.

Вот несколько дополнительных идей для стилизации твида:

Твидовый жакет можно совмещать с джинсами и футболкой для создания неформального образа.

Твидовую юбку можно совмещать с блузкой и жакетом для создания делового образа.

Твидовое платье можно сочетать с ботильонами или туфлями на каблуке для создания вечернего образа.

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