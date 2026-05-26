Почему в СССР родители запрещали детям жевать жвачку: сейчас звучит смешно

Идеология СССР во весь период его существования базировалась на отрицании всего западного. Проявлениями "буржуйства" могли назвать что угодно, так в немилость к советской номенклатуре попала обычная жевательная резинка.

Видео дня

Как вспоминает OBOZ.UA, прямого запрета на жвачку не существовало, однако кроме него в Союзе действовало как сильный инструмент давления общественное осуждение. Так в период после Второй мировой войны, особенно в 1950–1960-х годах, любые проявления иностранной культуры вызывали подозрение, и жвачка не стала исключением. Жители Страны Советов рассматривали ее как символ легкомысленного образа жизни и чрезмерного потребления.

Конечно, детей такие запреты только побуждали проявлять к жвачке повышенный интерес – она была желанными и почти недосягаемым предметом. Во многих случаях познакомиться с жвачкой можно было только через иностранцев, которые приезжали в крупные города или портовые регионы. Школьники ждали туристов возле отелей или во время массовых мероприятий, надеясь получить хотя бы одну пластинку. В их восприятии это была не просто сладость, а частичка другого мира – более открытого и свободного.

Старшие же поколения смотрели на такую моду с недоверием. Привычка постоянно что-то жевать казалась им признаком плохого воспитания. При этом жвачка стала в глазах советских людей таким же символом неформальной культуры, как джинсы или рок-музыка. А неформальную культуру в СССР осуждали.

Лишь в конце 1970-х ситуация начала меняться. Власти поняли, что полностью вытеснить популярный продукт не удастся, тем более на фоне роста контактов с иностранцами в преддверии крупных международных событий. В результате в СССР запустили собственное производство жевательной резинки. Она появилась на полках магазинов в разных вкусах, однако по качеству значительно уступала импортным аналогам.

Даже после этого отношение к жвачке оставалось двойственным: с одной стороны, ее уже можно было свободно купить, с другой – вокруг нее и дальше существовали предубеждения и слухи. Дети пересказывали друг другу истории о якобы опасных примесях в импортной продукции, из-за чего иногда перед тем, как положить привезенную из-за границы пластинку или подушечку, ее проверяли – не спряталось ли внутри лезвие или какой-то другой посторонний предмет.

Только в последние годы существования СССР жевательная резинка окончательно потеряла статус чего-то особенного и стала обычным товаром. Однако для многих она так и осталась символом эпохи дефицита – маленькой, но очень желанной вещью, которая олицетворяла мечту о другом, более открытом и свободном мире.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об абсурдных советских запретах, которыми пугали детей – некоторые из них существуют до сих пор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.