Летние прически, которые сделают вас моложе за считанные секунды. Фото

В теплое время года женщины могут стремиться не только изменить имидж, но и выбрать прическу, которая будет комфортной в жару. Стилисты отмечают, что удачная стрижка способна добавить легкости образу и сделать черты лица более мягкими.

Особенно популярными этим летом остаются варианты, которые создают естественный объем, не требуют сложной укладки и подчеркивают текстуру волос. Среди трендов – классические бобы, короткие стрижки pixie, многослойные прически и небрежные пучки.

Эксперты также отмечают, что даже небольшое изменение, например челка, может заметно омолодить внешность.

Боб

Стрижка боб уже много лет остается одной из самых популярных среди женщин всех возрастов. Она визуально подчеркивает шею и скулы, благодаря чему лицо выглядит подтянутым и свежим.

Классический боб длиной до подбородка подходит почти к любому типу внешности. А удлиненный вариант до плеч позволяет легко собирать волосы в хвост или пучок в жаркие дни. Стилисты советуют дополнять прическу легкой челкой или рваными прядями, которые помогают скрыть морщины и добавляют образу мягкости.

Пикси

Короткая стрижка pixie считается одним из лучших вариантов для лета. Она открывает шею, не утяжеляет волосы и делает образ динамичным.

Особенно эффектно выглядит текстурированный pixie с объемом на макушке и более короткими боками. Такая прическа создает впечатление более густых волос и добавляет молодежной энергии. Более длинная челка или асимметрия помогают визуально вытянуть лицо и сделать черты более изящными.

Прически с пучками и хвостами

Тем, кто не хочет коротко стричь волосы, стилисты советуют обратить внимание на легкие летние укладки. Высокий небрежный пучок остается одним из главных трендов сезона.

Такая укладка открывает шею и создает эффект непринужденной элегантности. Популярностью также пользуются низкие пучки с ровным пробором и высокие конские хвосты с дополнительным объемом у корней. Подобные прически помогают освежить образ и сделать лицо визуально стройнее.

Многослойные стрижки

Каскадные и многослойные стрижки прекрасно подходят для тех, кто хочет сохранить длину волос, но придать им легкости. Благодаря слоям прическа выглядит более подвижной и объемной.

Одним из самых заметных трендов стал шег – стрижка с выраженной градуировкой и легкой небрежностью. Она особенно хорошо подходит обладательницам волнистых или вьющихся волос, создавая естественный объем без сложной укладки.

Естественная текстура волос

Парикмахеры советуют летом меньше пользоваться утюжками и плойками и подчеркивать натуральную структуру волос. Легкие волны и пляжный эффект помогают создать свежий и молодежный образ.

Для такой укладки часто достаточно заплести волосы в косу на ночь или воспользоваться спреем с морской солью. Обладательницам вьющихся волос рекомендуют использовать легкие увлажняющие средства и минимизировать выпрямление.

Челка

Стилисты называют челку одним из самых простых способов быстро освежить внешность. Правильно подобранная форма помогает смягчить черты лица и скрыть мелкие возрастные изменения.

Самыми популярными остаются челки-шторки, которые открывают центр лба и мягко обрамляют лицо. Для более смелых образов подойдет короткая челка в ретро-стиле, которая акцентирует на глазах и добавляет прическе характера.

