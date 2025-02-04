Мини-юбки с 90-х вернулись в моду: пять вариантов, которые вы увидите повсюду уже этой весной
Мода циклична, и тренды, которые когда-то казались забытыми, рано или поздно возвращаются на подиумы и улицы. Сегодня в центре внимания – мини-юбки, которые были популярны в конце 90-х и в начале 2000-х.
Весна-лето 2025 года подтверждает: мини-юбки возвращаются. От приталенных моделей Balenciaga до плиссированных вариантов Miu Miu – все это снова на вершине популярности. Дизайнеры переосмыслили классические фасоны, добавив современные акценты, а модные показы дали четкий сигнал – этот тренд будет повсюду, утверждает Vogue.
Мини-юбка с поясом
Этот силуэт, подчеркивающий изгибы бедер, отличается минималистическим дизайном с ключевым акцентом – поясом. Впервые представленные Chloé в 2002 году, сейчас они возвращаются в еще более укороченную версию от Prada.
Мини-юбка с кожаным эффектом
Кожаные фактуры уже стали хитом осенне-зимнего сезона 2024/2025 и остаются актуальными весной. Prada представила такую юбку еще в 2003 году, но актуальностью она получила также сейчас.
Вязаная или ажурная мини-юбка
Здесь на первом плане эффект прозрачности: от смелой сексуальности в стиле Versace до романтической богемности Acne Studios. Весной 2025 преобладают яркие цвета и сложные узоры, напоминающие цветочные веночки.
Кружевная мини-юбка
Этот вариант всегда смотрится женственно и изысканно. Dolce & Gabbana сделали кружевные мини-юбки культовыми еще в начале 2000-х. В сезоне 2025 года дизайнеры предлагают совмещать их с массивными свитерами, создавая контрастную игру фактур.
Плиссированная мини-юбка
Эстетика плиссировки возвращается вместе с этим фасоном. Chloé в 2003 году добавили в нее шнуровку и сложные многослойные топы, а в 2025-м можно ожидать еще более смелые интерпретации.
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