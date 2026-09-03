Миллионы женщин верят в это: Андре Тан развеял миф о том, что черный цвет делает фигуру стройнее, и назвал 5 правил, которые действительно работают

Дизайнер Андре Тан рассказал, что черный цвет сам по себе не способен визуально сделать фигуру стройнее. По его словам, гораздо важнее правильно подобрать крой, длину и посадку вещей.

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Об этом модельер рассказал в Instagram, где решил развеять один из самых популярных мифов в модной индустрии. Он пояснил, что темный оттенок действительно может несколько "собрать" силуэт и сделать его контуры менее заметными.

Однако этот эффект не спасет образ, если сама вещь подобрана неправильно. "Если вещь неправильной длины, если она плохо сидит на вас или добавляет объема, черный цвет вас никогда не спасет", – подчеркнул дизайнер.

Андре Тан привел пример с черным оверсайзом. Бесформенная одежда темного цвета, по его словам, может даже визуально добавить несколько килограммов. Зато светлый пиджак с правильной посадкой и четкой линией плеч способен сделать силуэт стройнее.

В частности, дизайнер назвал пять правил, которые, по его мнению, действительно работают.

Правильные пропорции. Важно, чтобы вещи гармонично сочетались между собой и соответствовали особенностям фигуры. Вертикальные линии. Они помогают визуально вытянуть силуэт и сделать его более стройным. Высокая посадка. Брюки или юбки с высокой талией могут изменить пропорции тела и визуально удлинить ноги. Правильная длина жакета и юбки. Неудачный подол вещи может визуально "перерезать" фигуру в самом широком месте, тогда как правильно подобранная длина играет на пользу силуэту. Вещи должны сидеть именно по фигуре. По словам Тана, не стоит прятать тело под бесформенной одеждой только из-за желания казаться стройнее.

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