Мелания Трамп в костюме за $3 тысячи снялась для первого официального портрета в новом статусе. Фото

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания снялась для официального портрета в статусе первой леди уже второй раз в своей жизни. Она позировала в роскошном костюме от итальянского бренда Dolce & Gabbana на фоне Монумента Вашингтона.

Видео дня

Для фотосессии пригласили бельгийского фотографа Режин Мао, с которой уже много лет сотрудничает семья Дональда Трампа. Недавно она снимала Меланию для обложки Schweizer Illustrierte, передает Breitbart News.

На новом фото первая леди США стоит за столом в кабинете в Белом доме во властной позе и улыбается перед камерой. На ней красуется однобортный черный костюм Turlington. Любимый пиджак-смокинг Мелании от Dolce & Gabbana стоит 3245 долларов (около 132 тысячи гривен).

Образ дополняют брюки того же бренда, белая рубашка и черный кушак. Штаны стоят 1045 долларов (примерно 44,2 тысячи гривен).

Примечательно, что первый официальный портрет Мелании Трамп был выполнен тем же фотографом в 2017 году. Тогда супруга президента США также была облачена в костюм от Dolce & Gabbana.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Мелания Трамп выглядела на инаугурационном бале мужа в 2017 и 2025 годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!