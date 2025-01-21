Как выглядела Мелания Трамп на инаугурационном бале мужа в 2017 и 2025 годах. Фотосравнение

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала элегантный образ на инаугурационном бале своего мужа Дональда Трампа. Она выбрала нежное платье от личного французского модельера Эрве Пьера, создавшего его в черно-белом стиле.

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Как сообщает Vogue Spain, все началось с нескольких штрихов черного маркера и белой бумаги. Они стали коронной деталью платья Мелании Трамп.

Ее платье было белым и без бретелей, дополненным черной атласной лентой на уровне груди, которая спускалась к бедрам и асимметрично завершала разрез юбки. Этот образ стал результатом творческого сотрудничества с дизайнером Эрве Пьером. К платью она добавила бриллиантовую брошь Harry Winston 1955 года, носив ее как чокер.

В то же время на инаугурационном балу Дональда Трампа в 2017 году первая леди выбрала платье от французского дизайнера Пьера. Она выглядела невероятно элегантно в белом наряде с открытыми плечами.

Легкий объем платья спадал от одного плеча к талии, что создавало эффект плавного движения. Тонкая красная лента на уровне бедер подчеркивала ее стройную фигуру. Это платье стало знаковым образом и было передано Смитсоновскому музею как часть коллекции инаугурационных нарядов первой леди.

Оба образа демонстрируют утонченность и роскошь, присущую стилю Мелании Трамп, но каждый из них отражает разные акценты в ее модном выборе. И хотя оба платья имеют общего дизайнера, каждое из них отличается особой элегантностью и новыми нотками, подчеркивающими ее личный стиль.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меланию Трамп "закенселили" американские модные бренды. Многие из них отказались одевать в свои образы первую леди США.

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