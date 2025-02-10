Мегапопулярная обувь впервые за долгое время вышла из моды: что в тренде в 2025 году

Несколько лет черные ботильоны были неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. Удобную и комфортную обувь, легко подходящую к любому образу, стилизовали как в обычных луках, так и в официальных.

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Но в моде нет ничего вечного, и в этом году мегапопулярные ботильоны стали антитрендом. Их место в уличном стиле теперь занимают сапоги длиной до икры, пишет сайт Who What Wear.

Сапоги длиной до икры такие же универсальные, однако имеют свой ряд преимуществ. У них идеальная длина – выше ботильонов, однако не достигают колен – и это делает их одновременно и классическим, и стильным вариантом, сохраняя при этом ту же практичность.

Их легко совмещать с любым стилем. Независимо от того, на каблуке они или платформе, надели ли вы их с платьем или заправили внутрь джинсы – эти сапоги мгновенно улучшают образ, легко балансируя на грани между изысканным и повседневным.

Если черные ботильоны в вашем гардеробе были теми, что вы носили чаще всего, стоит обратить внимание на этот новый тренд, потому что 2025 год – это, кажется, их звездное время.

Ранее OBOZ.UA писал, что обувной тренд из прошлого получил новое дыхание. Эти туфли не носили много лет.

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