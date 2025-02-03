Эти туфли не носили много лет: обувной тренд из прошлого получил новое дыхание. Фото

Американская певица и автор песен Майли Сайрус вернула в моду туфли, которые были на пике популярности много лет назад. Знаменитость пришла на церемонию вручения премии "Грэмми 2025" в открытых босоножках на танкетке.

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Образ исполнительницы песни "Flowers" продумал ее стилист Брэдли Кеннет. По красной дорожке звезда прошлась в кожаном черном платье от Saint Laurent, передает Who what wear.

Образ Сайрус дополнила танкетками Salomé от того же бренда. Эти туфли из лакированной кожи стоят почти 900 евро (около 39 тысяч гривен). Дополнительный блеск утонченному луку придали драгоценности от Tiffany & Co.

Таким выбором обуви Майли отдала дань уважения своей роли Ханны Монтаны, которая принесла ей популярность в 2000-х годах. Тогда на пике моды были босоножки на танкетке, которые носили девушки и женщины по всему миру. В последние годы обувь на танкетке уступила классическому каблуку и долго считалась антитрендом.

На "Грэмми 2025" Сайрус получила награду в категории "Лучшее кантри-исполнение в дуэте" за ее совместную песню с Бейонсе "II Most Wanted".

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