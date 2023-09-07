Маскирует все недостатки: названа модная стрижка, которая идеально подойдет каждой женщине. Фото

Женщины привыкли к тому, что стилисты рекомендуют им подбирать стрижку под индивидуальные потребности. Некоторые прически маскируют высокий лоб, другие – придают объем, но есть универсальное решение, которое подойдет каждой красавице, независимо от возраста.

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Clavi Cut – это удлиненный вариант боба, название которого образовалось от английского слова "Clavicle" – ключица. Отталкиваясь от названия, можно догадаться, что эта прическа предполагает длину волос, достигающих ключиц. Такая вариация боба подходит всем без исключения, считают редакторы сайта The List (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Преимущества

Такая утонченная стрижка имеет много преимуществ. Она не прихотлива в уходе, а на поддержание опрятного вида уходит мало времени.

Короткие волосы быстро сушатся, легче укладываются и держат форму. Например, локоны на Clavi Cut будут более устойчивыми, как и объем, если его создать после мытья головы.

Маскировка недостатков

Удлиненный вариант боба подходит всем женщинам в любом возрасте. Он акцентирует внимание на самой изящной части тела – ключицах, подчеркивает шею, но маскирует асимметрию или обвисшую кожу.

Если добавить челку, можно превратить овальную форму лица в более круглую, что визуально сделает женщину помоложе.

Вариации Clavi Cut

Нижний срез может быть идеально прямым, заканчиваясь на одном уровне, или филированным с тонкой бахромой. Можно поэксперементировать с пробором или добавить слои. Это поможет поддерживать объем и визуально добавить густоты волосам.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех лучших стрижках для женщин 50+. Стилисты нашли способ придать объем и "оживить" волосы.