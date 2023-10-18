Почему короткие ногти снова на вершине популярности и в чем их преимущество

В то время как длинные ногти в их разнообразных формах – миндаль, квадрат и овал, более короткие ногти остаются негласной классикой. Они обычные и простые, но, пожалуй, не самые смелые или увлекательные, что заставляет предпочесть длинные ногти благодаря инфлюэнсерам из социальных сетей и знаменитостям уровня Кардашьян.

Однако короткие ногти имеют немало преимуществ перед длинными, именно поэтому они стали одним из самых больших трендов маникюра 2023 года, доказав, что такая длина тоже может быть яркой и смелой. Эксперты поделились с изданием TZR, почему короткие ногти остаются на вершине маникюрных тенденций.

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Шарлотта Найт, основательница Ciaté London, утверждает о популярности и возрождении минималистической красоты за последние годы. "Короткие ногти соответствуют современной эстетике "чистой девушки", которая сейчас в тренде, – делится профессионалка. – Они шикарны, не нуждаются в уходе и выглядят более естественно, чем длинные".

Ванесса Санчес Маккалоу, знаменитая нейл-мастер Блэйк Лайвли и других звезд, соглашается: "Я думаю, что люди наконец-то осознают, что размер "холста" не имеет значения, – говорит она. – Короткие или длинные ногти, вы все равно можете иметь красивый модный образ".

Короткие ногти за практичность

Длинные ногти имеют больше возможностей для создания сложного дизайна, но могут стать уроком "проб и ошибок" с точки зрения функциональности. Возьмем, например, Карди Би, которая часто публикует в TikTok открытие банки, застегивание одежды и смену подгузников, как инструкцию к жизни с длинным маникюром. С более короткими ногтями, конечно, ежедневные задания не вызывают стресс, поскольку они не цепляются за вещи. "За короткими ногтями легко ухаживать, – говорит Эмили Рудман, основательница бренда для ногтей Emilie Heathe. – Они не мешают, например, в спортзале или при приготовлении пищи".

Короткие ногти более гигиенические

Дополнительная длина ногтей (независимо от материала) является идеальной средой для бактерий.Короткая длина ногтей позволяет проводить регулярную чистку. Чем меньше площадь поверхности пластины, тем легче поддерживать гигиену рук.

На коротких ногтях можно создавать инновационный дизайн

"Яркие и смелые цвета все еще выглядят невероятно на коротких ногтях", – говорит Найт. То, что площадь меньше, не означает, что вы не можете экспериментировать со своим маникюром. Эксперт наблюдает, как изумрудно-зеленый, неоново-желтый и классический красный набирают популярность в социальных сетях. Что касается формы, она предлагает овальную или квадратный овал, поскольку они классические и удлиняют пальцы, но оставляют место для рисунков.

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