Маникюр в стиле old money снова в тренде: какой это оттенок

Бьюти-тренды все больше отходят от яркого маникюра и сложных дизайнов. На первый план выходят аккуратные формы, естественные цвета и блестящее покрытие, подчеркивающее красоту рук.

Именно поэтому маникюр в стиле old money снова оказался среди главных тенденций сезона. Его выбирают те, кто ценит сдержанную роскошь, универсальность и безупречный вид без излишней демонстративности. Такой стиль легко вписывается как в повседневный образ, так и в более изысканный гардероб.

Что такое маникюр old money

Маникюр old money — это воплощение тихой роскоши в мире красоты. Его главная особенность заключается в простоте, которая выглядит дорого и изысканно. Здесь нет ярких рисунков, кислотных оттенков или чрезмерного декора.

Основной акцент делается на идеальном состоянии ногтей, аккуратной форме и деликатном цвете.

Какие оттенки считаются трендовыми

Для этого стиля характерны натуральные и спокойные цвета, которые гармонично смотрятся на руках. Самыми популярными остаются полупрозрачные розовые тона, классический нюд, молочный белый и мягкие пастельные оттенки.

Также актуальны нежные перламутровые покрытия, которые создают эффект ухоженных ногтей. Главное правило – цвет должен подчеркивать естественную красоту рук, а не перетягивать внимание на себя.

Какая форма подходит больше всего для old money

В тренде короткая или средняя длина ногтей, которая выглядит практично и элегантно. Лучше всего подходят миндалевидная форма, мягкий квадрат или squoval — сочетание квадрата и овала.

Такие варианты визуально удлиняют пальцы и придают рукам изящества.

Как создать old money маникюр дома

Чтобы достичь нужного эффекта, важно уделить внимание подготовке.

Сперва стоит размягчить кутикулу и аккуратно отодвинуть ее, после чего нанести питательное масло. Ногти следует подпилить в одном направлении, чтобы не повредить пластину. Завершающий этап — нанесение лака с глянцевым финишем и закрепление топом для зеркального блеска.

В стиле old money декор допускается, но в минимальном количестве. Это могут быть тонкие микро-френч линии, легкий перламутровый блеск или один сдержанный акцент на нескольких ногтях. Чрезмерное количество деталей противоречит самой идее этого тренда.

Возвращение old money маникюра связывают с общей популярностью эстетики quiet luxury. Люди все чаще выбирают вещи и образы, которые выглядят вневременно, а не зависят от быстротечной моды. Именно поэтому сдержанный, ухоженный и утонченный маникюр снова стал фаворитом 2026 года.

