Маникюр на День святого Валентина: 10 лучших идей для романтического настроения
День святого Валентина уже на подходе, а это означает, что пора заняться приготовлениями. Речь идет не только о подарках и выборе наряда, но и о новом маникюре, который подойдет для идеального свидания.
Поскольку День всех влюбленных подразумевает романтику, актуальными будут красные и розовые цвета, а также сердца. Скандинавский журнал Vogue представил 10 лучших идей маникюра для этого праздника.
Мини-сердца для минималистов
Если не хочется сильно выделяться, тогда ваш вариант – нюдовый или прозрачный лак. Сверху нарисуйте маленькие сердечки, которые украсят нежный минималистичный маникюр и зададут правильное настроение всему образу.
"Кошачий глаз" в виде сердца
Гель-лак Cat Eye в последнее время ворвался в модные тренды. Благодаря нему ногти игриво переливаются, в зависимости от того, под каким углом на них смотреть.
Тройной французский маникюр
Одна полосочка – это хорошо, а три – еще лучше. Нанесите линии розовым лаком, чтобы добавить классическому французскому маникюру романтическую изюминку.
Классические красные кончики
Такой маникюр подойдет как безнадежным романтикам, так и любителям минимализма. Он отлично будет смотреться и на свидании, и в офисе.
Вишня для разнообразия
Тема с сердцами кажется банальной и заезженной? В таком случае всегда есть альтернатива. На ногтях можно нарисовать вишни, которые часто ассоциируют со страстью.
Нежно-розовые ногти
Мягкий, утонченный и романтичный маникюр идеально подойдет для Дня святого Валентина. Иногда простота – это правильный выбор. Нежный оттенок розового цвета передает любовные флюиды и при этом не является слишком навязчивым.
Разные цвета
Если вы не можете определиться с идеальным оттенком розового или красного, то выбирайте сразу несколько цветов. Такой маникюр будет выглядеть оригинально и поднимет настроение.
Обратный французский красный маникюр
Благодаря светлому или прозрачному лаку у основания, ногти будут смотреться превосходно, даже если они успели отрасти.
Работа с линиями
Нарисуйте на кончиках ногтей полоски красным, розовым и белым лаками. Романтичных нот добавят сердца на безымянном пальце.
Блестящие ногти
Если вы считаете, что рисунок в виде сердца слишком навязчив, то выберите вместо этого розовый маникюр с блестками. Мягкий оттенок является практичным и универсальным, но в то же время романтичным.
Ранее OBOZ.UA писал о трендовых маникюрах, которые подойдут на все случаи жизни.
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