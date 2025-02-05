Маникюр на День святого Валентина: 10 лучших идей для романтического настроения

День святого Валентина уже на подходе, а это означает, что пора заняться приготовлениями. Речь идет не только о подарках и выборе наряда, но и о новом маникюре, который подойдет для идеального свидания.

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Поскольку День всех влюбленных подразумевает романтику, актуальными будут красные и розовые цвета, а также сердца. Скандинавский журнал Vogue представил 10 лучших идей маникюра для этого праздника.

Мини-сердца для минималистов

Если не хочется сильно выделяться, тогда ваш вариант – нюдовый или прозрачный лак. Сверху нарисуйте маленькие сердечки, которые украсят нежный минималистичный маникюр и зададут правильное настроение всему образу.

"Кошачий глаз" в виде сердца

Гель-лак Cat Eye в последнее время ворвался в модные тренды. Благодаря нему ногти игриво переливаются, в зависимости от того, под каким углом на них смотреть.

Тройной французский маникюр

Одна полосочка – это хорошо, а три – еще лучше. Нанесите линии розовым лаком, чтобы добавить классическому французскому маникюру романтическую изюминку.

Классические красные кончики

Такой маникюр подойдет как безнадежным романтикам, так и любителям минимализма. Он отлично будет смотреться и на свидании, и в офисе.

Вишня для разнообразия

Тема с сердцами кажется банальной и заезженной? В таком случае всегда есть альтернатива. На ногтях можно нарисовать вишни, которые часто ассоциируют со страстью.

Нежно-розовые ногти

Мягкий, утонченный и романтичный маникюр идеально подойдет для Дня святого Валентина. Иногда простота – это правильный выбор. Нежный оттенок розового цвета передает любовные флюиды и при этом не является слишком навязчивым.

Разные цвета

Если вы не можете определиться с идеальным оттенком розового или красного, то выбирайте сразу несколько цветов. Такой маникюр будет выглядеть оригинально и поднимет настроение.

Обратный французский красный маникюр

Благодаря светлому или прозрачному лаку у основания, ногти будут смотреться превосходно, даже если они успели отрасти.

Работа с линиями

Нарисуйте на кончиках ногтей полоски красным, розовым и белым лаками. Романтичных нот добавят сердца на безымянном пальце.

Блестящие ногти

Если вы считаете, что рисунок в виде сердца слишком навязчив, то выберите вместо этого розовый маникюр с блестками. Мягкий оттенок является практичным и универсальным, но в то же время романтичным.

Ранее OBOZ.UA писал о трендовых маникюрах, которые подойдут на все случаи жизни.

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