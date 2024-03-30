Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Тенденции маникюра постоянно меняются, но одно можно сказать с уверенностью: короткие ногти обязательно будут иметь свой момент славы этой весной. Хотя любовь к длине никуда не исчезнет, мы видим, как многие знаменитости все чаще выбирают короткие ухоженные ногти.

Byrdie разрушает стереотипы о дизайне такого мани. На короткой длине можно создать уникальный и нежный нейл-арт, который обеспечит весеннее настроение.

Акварельные цветы

Добавление нескольких акварельных цветов к вашему розовому мраморному маникюру мгновенно поднимет его на новый уровень.

Золотая лилия

Это не обычный цветочный маникюр. Эта итерация имеет невероятно элегантную атмосферу. Улучшите свое нюдовое основание, нарисовав сложные розовые и белые лилии. Добавьте каплю золота к каждому цветку в качестве завершающего штриха.

Абстракция

Этот образ имеет многоцветные абстрактные формы и рисунки, что придает ему поистине уникальную атмосферу.

Пастельный френч

Этот пастельный взгляд на традиционный френч подходит для весеннего сезона. Нанесение разных оттенков на каждый ноготь делает маникюр еще более свежим и игривым.

Кремово-желтые цветы

Кремовый, светло-желтый лак для ногтей ощущается синонимом весны. Добавьте в ансамбль пастельные ромашки, и вы получите мечтательный сезонный маникюр.

Минимализм

Для тех, кто хочет держаться подальше от цвета, выберите этот минималистичный маникюр. Нанесите прозрачный розовый лак в качестве основания, а сверху добавьте несколько узоров, нарисованных вручную (например, звездочки, сердечки или точки).

Глазированный мани

Если в этом сезоне вам нравится простой сверкающий маникюр, то этот вариант для вас. Нанесение хромированной пудры на нюдовый лак для ногтей позволит повторить этот ванильно-хромированный маникюр.

Цветные линии

В этом маникюре оттенки совмещаются наилучшим образом. Каждый ноготь имеет разный цвет возле кутикулы и на кончике.

Радужное омбре

Нет лучшего способа отпраздновать смену сезона, чем блестящий маникюр омбре. Добавьте к этому образу все цвета радуги – и не забудьте нанести блестящий топ.

Цветочный узор

Все волшебство в мелочах, а этот маникюр содержит много сложных элементов. Все цветы расписаны вручную разными цветами, что придает этому дизайну совершенно уникальный вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о разноцветном маникюре 2024: топ-10 идей для вдохновения тем, кто обожает находиться в центре внимания.

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