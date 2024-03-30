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Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
432
Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Тенденции маникюра постоянно меняются, но одно можно сказать с уверенностью: короткие ногти обязательно будут иметь свой момент славы этой весной. Хотя любовь к длине никуда не исчезнет, мы видим, как многие знаменитости все чаще выбирают короткие ухоженные ногти.

Byrdie разрушает стереотипы о дизайне такого мани. На короткой длине можно создать уникальный и нежный нейл-арт, который обеспечит весеннее настроение.

Акварельные цветы

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Добавление нескольких акварельных цветов к вашему розовому мраморному маникюру мгновенно поднимет его на новый уровень.

Золотая лилия

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Это не обычный цветочный маникюр. Эта итерация имеет невероятно элегантную атмосферу. Улучшите свое нюдовое основание, нарисовав сложные розовые и белые лилии. Добавьте каплю золота к каждому цветку в качестве завершающего штриха.

Абстракция

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Этот образ имеет многоцветные абстрактные формы и рисунки, что придает ему поистине уникальную атмосферу.

Пастельный френч

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Этот пастельный взгляд на традиционный френч подходит для весеннего сезона. Нанесение разных оттенков на каждый ноготь делает маникюр еще более свежим и игривым.

Кремово-желтые цветы

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Кремовый, светло-желтый лак для ногтей ощущается синонимом весны. Добавьте в ансамбль пастельные ромашки, и вы получите мечтательный сезонный маникюр.

Минимализм

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Для тех, кто хочет держаться подальше от цвета, выберите этот минималистичный маникюр. Нанесите прозрачный розовый лак в качестве основания, а сверху добавьте несколько узоров, нарисованных вручную (например, звездочки, сердечки или точки).

Глазированный мани

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Если в этом сезоне вам нравится простой сверкающий маникюр, то этот вариант для вас. Нанесение хромированной пудры на нюдовый лак для ногтей позволит повторить этот ванильно-хромированный маникюр.

Цветные линии

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

В этом маникюре оттенки совмещаются наилучшим образом. Каждый ноготь имеет разный цвет возле кутикулы и на кончике.

Радужное омбре

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Нет лучшего способа отпраздновать смену сезона, чем блестящий маникюр омбре. Добавьте к этому образу все цвета радуги – и не забудьте нанести блестящий топ.

Цветочный узор

Маникюр апреля. 10 нежных дизайнов, которые захочется повторить

Все волшебство в мелочах, а этот маникюр содержит много сложных элементов. Все цветы расписаны вручную разными цветами, что придает этому дизайну совершенно уникальный вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о разноцветном маникюре 2024: топ-10 идей для вдохновения тем, кто обожает находиться в центре внимания.

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