Макияж всегда будет идеальным: лайфхаки для сухой кожи

Сухая кожа как правило также очень чувствительна, поэтому требует тщательного ухода. А заодно – особого подхода к макияжу, ведь он может ложиться на нее не идеально и подчеркивать наиболее сухие участки.

Эксперты советуют женщинам с сухой кожей несколько лайфхаков, которые помогут сделать мейк безупречным. OBOZ.UA собрал их вместе. Используйте эти советы по одному или комбинируйте между собой для достижения наилучшего результата.

Готовьте кожу

Если на вашей коже из-за сухости возникают шелушение и раздражение, первым шагом к идеальному макияжу должен стать подготовительный этап. Включите в рутину сыворотки, увлажняющие кремы и спреи для лица с такими ингредиентами как гиалуроновая кислота или глицерин. Нанесение их под декоративную косметику позволит оживить и смягчить кожу.

Не пропускайте отшелушивание

Но не только увлажнение важно для ухода за сухой кожей. Отшелушивание помогает выровнять рельеф и в результате более равномерно нанести косметику. Но выбирайте только мягкие и деликатные средства. Вместо жестких физических отшелушивателей, таких как скрабы, выбирайте химические пилинги для ежедневного использования. К примеру, на основе молочной кислоты.

Откажитесь от тональной основы

Вместо того чтобы наносить слой основы с полным покрытием, надеясь скрыть сухие пятна, используйте более легкую формулу. Вам лучше подойдут тонированные BB-крем или CC-крем с увлажняющими компонентами. Они не будут подчеркивать участки с шелушением на коже, а заодно будут ухаживать за лицом. Если у вас очень сухие участки на коже, попробуйте точечно откорректировать их с помощью консилера.

Не втирайте средства

Техника нанесения продукта может либо зрительно убрать сухость кожи, либо ухудшить ее вид. Старайтесь наносить средства в одном направлении, используя кисть или технику похлопывания спонжем для макияжа. Избегайте энергичного трения, это может усилить раздражение и шелушение кожи.

Избегайте сухих текстур

Пудра прекрасно матирует лицо, но если у вас сухая кожа, применять ее придется с определенной осторожностью. Наносите ее только в тех зонах, где необходимо дополнительное покрытие или фиксация. Кроме того выбирайте средства мельчайшего помола. А также те, которые не дают полного покрытия.

Остерегайтесь формул с сиянием

С одной стороны, вам нужно искать средства с дополнительным увлажнением. С другой – проявлять осторожность с формулами, на которых написано, что они придают коже сияние. Частицы, которые обеспечивают мерцание или блеск, сильнее текстурируют кожу и подчеркивают шелушение. Если вам хочется добавить сияние или мерцание, выбирайте пудровые или кремовые средства, не придающие коже текстуры.

Спрей для лица – ваш ключ к успеху

Самый главный совет, который поможет сохранить макияж и избежать появления сухих пятен или шелушений – держать под рукой спрей для лица. Он поможет закрепить макияж без нанесения дополнительного слоя декоративного продукта на кожу.

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