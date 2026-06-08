Макияж русалки: как выглядит тренд лета 2026 года

Устав от стилистики clean girl, бьюти-блогеры в соцсетях начали все чаще обращать внимание на новый летний тренд. Макияж русалки (mermaid makeup) стремительно становится одним из самых популярных образов сезона, навеянных сезоном отпусков. Он появляется повсюду: от пляжного отдыха и музыкальных фестивалей до туториалов в TikTok и гламурных образов знаменитостей.

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Как объясняет издание She Finds, этот тренд вобрал в себя все солнечное, сияющее и вдохновленное океаном, сочетая подсвеченную кожу с переливающимися цветами косметики, которые имитируют блеск воды и морских ракушек. Он игривый, мечтательный и при этом вполне носибельный, что делает его идеальной бьюти-эстетикой для лета 2026 года. Вот как он выглядит и как его сделать.

Что такое макияж русалки

Макияж русалки – это создание мерцающего сияния, как будто вы только что вынырнули из подводного мира. Представьте себе влажную кожу, перламутровые хайлайтеры, глянцевые губы и макияж глаз в оттенках морской волны, пены, лаванды, бирюзы, серебра и розового.

В отличие от смелых синих теней прошлых десятилетий, современный макияж русалки ощущается более мягким и утонченным. Акцент делается на светоотражающих финишах, а не на тяжелом, плотном пигменте.

Ключевые элементы часто включают:

влажную, сияющую кожу;

переливающиеся или хромированные тени для век;

перламутровый хайлайтер;

глянцевые губы;

мерцающие акценты во внутренних уголках глаз;

мягкие пастельные тона, вдохновленные океаном

Некоторые любители бьюти-экспериментов даже добавляют изящные стразы для лица или голографические акценты для более драматичного воспроизведения этого тренда.

Почему макияж русалки идеально подходит для лета

Особая привлекательность макияжа русалки заключается в том, что он естественно дополняет все то, что дарит нам летний отпуск. Мода этого сезона обычно тяготеет к легким тканям, пляжным волнам на волосах, загорелой коже и аксессуарам, отражающим свет. Макияж русалки усиливает эту эстетику, но при этом не добавляет перегруженности.

Кроме того, этот тренд невероятно красиво смотрится на фотографиях при естественном солнечном свете. Перламутровые хайлайтеры и светоотражающие тени улавливают лучи так, что создают свежий, сияющий финиш. Такая косметика идеально подходит для тропических отпусков, дней у бассейна и вечеров на закате. А еще это отличная и веселая альтернатива минималистичным трендам, которая при этом остается достаточно комфортной для повседневных летних прогулок.

Как создать образ в стиле русалки

Начните с сияния кожи

Макияж русалки начинается со свежего, увлажненного тона. Нанесите легкий тинт для кожи или сияющую тональную основу, предварительно воспользовавшись жидким иллюминатором или сияющим праймером. Цель состоит в том, чтобы кожа выглядела естественно подсвеченной, а не матовой. Кремовые румяна в персиковых, розовых или коралловых тонах подойдут как нельзя лучше для создания эффекта поцелованной солнцем кожи.

Добавьте перламутровый макияж глаз

Глаза – это та зона, в которой тренд по-настоящему оживает. Попробуйте наслоить мерцающие оттенки, такие как:

зеленая морская пена;

синяя морская волна;

лаванда;

шампань;

мягкое серебро;

переливающийся розовый.

Нанесите цвет на подвижное веко и хорошо растушуйте для мягкого эффекта искрящейся дымки. Добавление капли шиммера во внутренние уголки мгновенно подсветит и освежит взгляд.

Не жалейте хайлайтера

Перламутровый хайлайтер – одна из важнейших деталей макияжа русалки. Нанесите его на верхнюю часть скул, переносицу, подбровную кость и ямку над верхней губой (арка Купидона). Ищите формулы с легким опалесцентным или дуохромным отливом, а не классическое золотистое сияние.

Завершите глянцевыми губами

Замените матовые помады на глянцевые бальзамы или легкие масла для губ. Розовые, нюдовые, персиковые и нежно-ягодные оттенки прекрасно подходят к этому образу. Глянцевый, влажный финиш помогает поддержать общее настроение "только что с океана".

Подведем итоги

Макияж русалки – это главный бьюти-тренд лета 2026 года для тех, кто собирается в отпуск. Благодаря сияющей коже, перламутровым бликам, океаническим цветам и влажным финишам он воплощает в себе все, за что мы любим красоту теплого времени года. Независимо от того, выберете ли вы едва заметное мерцание или полностью погрузитесь в подводную фантазию, этот тренд предлагает веселый и современный способ добавить немного магии в ваши летние образы.

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