Как сделать, чтобы солнцезащитные очки не оставляли следов: проверенный трюк

Бесспорно, солнцезащитные очки – один из самых главных аксессуаров весной и летом, он защищает глаза и имеет потрясающе стильный вид. Но в то же время оправа давит на переносицу и при этом еще и размазывает макияж.

Хорошая новость заключается в том, что эту проблему можно преодолеть. Один небольшой лайфхак с косметикой поможет вам навсегда забыть о проблемах с мейком на носу в солнечные дни. Издание Myself рассказало о нем в деталях.

Почему очки портят макияж

Два неэстетичных отпечатка на переносице возникают из-за ошибки, которую допускают многие женщины. Они делают макияж и сразу надевают очки и идут на улицу.

Но макияжу нужно время, чтобы подсохнуть и "усесться" на коже. Если надеть аксессуар на свеженанесенную косметику, у нее просто не будет шансов противостоять давлению.

Как предотвратить появление следов от очков

Спасти ситуацию вам поможет рассыпчатая пудра для фиксации. Сначала нанесите макияж, как обычно. Далее возьмите этот продукт и щедро нанесите ее на те участки носа, где впоследствии будут сидеть ваши солнечные очки. Оставьте все это в таком состоянии примерно на пять минут.

За это время косметика надежно усядется на коже и подсохнет, а пудра впитает в себя излишки жира. Когда пройдет пять минут, возьмите пушистую кисточку и мягкими движениями вбейте остатки пудры в кожу или смахните лишнее.

Но и это еще не все – остался один маленький трюк, от которого зависит эффективность всего лайфхака. Прежде чем надеть солнечные очки, слегка припудрите также их носоупоры – то есть те места на очках, которые будут касаться вашей кожи. Лучше всего для этого подойдет пуховка или маленький спонж. Легкими движениями вдавите пудру в материал, а затем уберите излишек. И все – аксессуар готов к ношению.

Эффект от такой подготовки заключается в том, что трение носоупоров о переносицу уменьшается. В результате макияж держится на месте, а на носу больше не остается неприглядных следов. Пудра действует как своеобразный защитный барьер между кожей и очками. В то же время она мешает кожному салу и тональной основе расползаться под действием давления.

Для кого этот трюк подойдет лучше всего

Этот хак максимально простой, однако в зависимости от типа кожи его можно немного подкорректировать. Лучше всего он работает на жирной и комбинированной коже. Пудра помогает контролировать выделение себума, и именно это не дает макияжу поплыть под очками.

Если же у вас сухая кожа, здесь действует правило "чем меньше, тем лучше". Вместо плотного запекания (бейкинга) часто достаточно лишь слегка пройтись пудрой по коже. Так вы избежите эффекта пересушенности или чрезмерного наслоения косметики.

