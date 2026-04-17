Макияж из 90-х вернулся в моду: в чем главная фишка

Если вы любите смотреть старые музыкальные клипы или архивные фотографии звезд 90-х, то, наверное, помните модный в те времена стиль макияжа: мерцающие тени холодных цветов, глянцевые губы и легкое футуристическое сияние. Именно этот вайб возвращается к нам этой весной, но в современной, более мягкой версии.

Обновленный "ледяной" макияж гораздо практичнее, свежее и не выглядит так торжественно – носить его можно хоть каждый день. Как его сделать, рассказало издание Myself. Для минималистичного макияжа в холодных тонах характерны светло-голубой, серебристый, ледяной белый или нежные лавандовые оттенки. В обновленной версии они ложатся не плотным слоем, а создают на коже полупрозрачные мерцающие эффекты. Акцент делается на тщательной растушевке и прозрачности вместо тяжелого покрытия и металлизированного блеска.

Чтобы тренд не выглядел слишком перегруженным, следуйте простому правилу: достаточно одной точки фокуса. Либо вы делаете "ледяные" глаза, либо глянцевые губы. Все одновременно – это уже перебор. Для глаз можно использовать нежное белое или нежно-голубое сияние, а губы при этом лучше оставить нюдовыми и влажными, без четких контуров или темных цветов.

Пошаговая инструкция, как создать "ледяной" макияж

Шаг 1: Подготовка век

Прежде чем браться за цвет, стоит хорошо подготовить веки. Тонкого слоя праймера для теней будет вполне достаточно. Просто нанесите маленькую каплю и слегка вбейте пальцами – так цвет ляжет лучше и будет держаться дольше.

Шаг 2: Голубая основа

Для того самого ледяного эффекта начните с очень светлого, холодного голубого тона. Нанесите его на подвижное веко и плавно растушуйте вверх к складке.

Шаг 3: Момент морозного сияния

Теперь самое главное – сияющий акцент. Светлый, почти ледяной белый или перламутровый оттенок наносится в центр века. И отложите кисточку – лучше всего вбивать такие тени пальцем. Так получается влажный, светоотражающий эффект. Важно при этом не стремиться к идеальности: пусть мерцание мягко расходится к краям.

Шаг 4: Мягкая стрелка

При желании можно дополнить образ мягкой стрелкой. Но вместо классической подводки возьмите просто темные матовые тени. Тонкой скошенной кистью проведите линию вдоль роста ресниц и немного выведите ее вверх у внешнего уголка глаза. Никакого драматизма, только кокетливый хвостик, который создаст интересную форму.

Шаг 5: Тушь для выразительности

Чтобы взгляд действительно засиял, добавляем тушь. Объемная тушь сделает ресницы густыми и четкими. Нанесите один-два слоя или больше, если хочется добавить образу немного выразительности.

Шаг 6: Естественные губы

Поскольку главный акцент у нас на глазах, губы должны оставаться спокойными. Здесь важно выбрать теплый нюдовый оттенок с определенной глубиной. Цвет не должен быть бледным, ведь у нас уже есть очень светлый и холодный макияж глаз. Немного глубины в нюди поможет сохранить гармонию, чтобы лицо не казалось выцветшим.

