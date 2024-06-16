Макияж для начинающих: звездная визажистка поделилась 8 важными советами

Макияж – это искусство. Оно позволяет каждой женщине подчеркнуть свою природную красоту, проявить индивидуальность и чувствовать себя уверенно.

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В современном мире, где красота и уход за собой стали неотъемлемой частью обыденной жизни, умение наносить макияж стало необходимость. Поэтому известная визажистка Пеназ Митуджи поделилась основными советами для начинающих.

Для тех, кто не использует макияж или делает его очень редко, процесс нанесения косметики может показаться сложным и запутанным. Однако если придерживаться нескольких правил, то у вас обязательно все получится.

Очистка лица

Первый и самый важный шаг к идеальному макияжу – это подготовка кожи. Тщательно очищайте лицо, используйте тоник и увлажняющий крем, чтобы подготовить кожу к нанесению косметики.

Качество

Качественные кисти и средства для макияжа могут оказать существенное влияние на ваш внешний вид. Они обеспечивают лучший контроль и более естественное покрытие.

Тип кожи

Прежде чем покупать косметику, поймите, какой у вас тип кожи. Купите безмасляные формулы для жирной кожи, увлажняющие основы для сухой кожи и минеральную косметику для чувствительной кожи. Также определите свой подтон, чтобы тональный крем не выглядел слишком бледным, серым или желтым.

Смешивание

Чтобы выглядеть естественно, уделите достаточное количество времени растушевке.

Брови

Ухоженные брови обрамляют ваше лицо и дополняют ваш образ. Используйте карандаш для бровей или пудру на один тон светлее цвета ваших волос.

Также не меняйте слишком сильно форму и плотность бровей, чтобы сохранить натуральный вид.

Тени

Начните с нейтральных оттенков теней, дополняющих ваш цвет и форму глаз. Также не пытайтесь изменить свои природные черты, а найдите способ нанесения косметики, который будет их подчеркивать.

Губы

Выбирайте цвета помад, которые подходят вашему тону кожи. Также всегда начинайте макияж губ с нанесения карандаша на контур, чтобы предотвратить размазывание.

Практика

Макияж – это искусство, которое требует практики. Не отчаивайтесь если у вас что-то не получилось с первого раза. Экспериментируйте с различными образами и техниками, чтобы найти то, что вам лучше всего подходит.

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