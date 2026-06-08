Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение: 19 человек погибли, более 130 ранены. Фото и видео

На южном побережье Филиппин произошло мощное землетрясение, магнитудой 7,8 баллов. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 19 человек.

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Об этом сообщает BBC. Эпицентр толчков земной коры произошел у южного острова Минданао, в 20 километрах от провинции Саранган.

Землетрясение в Филиппинах

В управлении гражданской обороны Филиппин заявили, что по меньшей мере 134 человека получили ранения. Эти данные также подтверждает филиппинский Национальный совет по уменьшению риска стихийных бедствий.

Землетрясение спровоцировало предупреждения о цунами, которые прозвучали на Филиппинах, в Индонезии и Японии. Позже наблюдались небольшие волны от нескольких сантиметров до 1,4 м. Австралия и Новая Зеландия также объявили предупреждение о цунами вскоре после землетрясения, но вскоре отменили его.

На видео и изображениях видно, как здания, в частности, ресторан Jollibee, университет и госпиталь, разрушились в результате землетрясения. Сейсмологи заявили по меньшей мере о девяти сильных толчках, самый мощный из которых достиг магнитуды 6,7.

Президент Филиппин Бонгбонг Маркос заявил, что в пострадавших от землетрясения районах приостановлено обучение. Эвакуация, разбор завалов и оказание помощи продолжаются, а филиппинский Красный Крест заявил, что находится в состоянии "наивысшей готовности".

Напомним ранее, серия землетрясений всколыхнула северную часть Эвбейского залива Греции. Толчки продолжались около 20 секунд, а самое сильное землетрясение достигло магнитуды примерно 5,2 балла. Местные власти утверждают, что никто не пострадал, но кое-где произошел оползень.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая, у северо-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Несмотря на силу толчков, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

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