'Украинцы – самые лучшие': Кишинев хочет производить свои дроны-перехватчики вместе с Киевом

Молдова начала консультации с Украиной по развитию технологий дронов-перехватчиков на фоне роста рисков безопасности из-за войны РФ против Украины. Кишинев стремится перенять украинский опыт и создать собственную команду специалистов для развития этого направления.

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Об этом президент Молдовы Майя Санду сообщила в интервью. Об этом сообщает Reuters.

Война в соседней Украине продемонстрировала критическую необходимость современных технологий для защиты воздушного пространства Молдовы. Именно поэтому власти работают над законодательными изменениями, которые позволят развивать оборонную промышленность страны.

Санду отметила, что новые нормы должны открыть путь к созданию государственно-частных партнерств в сфере производства вооружений, а также способствовать привлечению иностранных инвесторов к оборонным проектам.

Особое внимание Кишинев уделяет сотрудничеству с Украиной, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт в противодействии российским беспилотникам и развитии технологий перехвата.

Ведь молдавская сторона рассчитывает получить доступ к украинским наработкам настолько, насколько это позволят возможности страны.

"Украинцы – лучшие в сфере дронов-перехватчиков. Мы постараемся получить эти технологии и одновременно сформировать собственную команду экспертов для их использования", – подчеркнула Санду.

Необходимость усиления противовоздушных возможностей Молдовы связана с многочисленными случаями нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками. С начала войны зафиксировано более двух десятков инцидентов, когда дроны или их обломки попадали на территорию страны вблизи населенных пунктов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Молдовы Майя Санду объяснила, почему Кишинев не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину. Молдова готова помогать Украине в других направлениях, однако вынуждена придерживаться принципа нейтралитета, закрепленного в Конституции.

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