Макияж будет идеальным: секреты, которые скрывают визажисты

Мы часто представляем, что идеальный макияж – это часы у зеркала, десятки кистей и дорогие средства. Но на самом деле тайна безупречного образа кроется в мелочах.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему пудра вдруг меняет оттенок, консилер подчеркивает морщинки а стрелка "размывается" при первом моргании – значит, пришло время узнать секреты, которыми пользуются профессионалы. Всего несколько простых приемов – и ваш повседневный макияж будет выглядеть так, будто его создали визажисты со съемочной площадки.

Как предотвратить потемнение пудры

Если к обеду ваш идеальный тон вдруг становится темнее – дело в окислении.

Чтобы этого избежать, нанесите тонкий слой прозрачной (транспарентной) пудры перед тональным кремом. Она создаст барьер между кожей и жидкостью, не давая компонентам вступать в реакцию с себумом.

Результат – цвет остается стабильным, а лицо имеет свежий вид даже через несколько часов. Маленькая деталь, но именно она отличает естественное покрытие от "маски".

Как разгладить морщины без плотного консилера

Зона под глазами – самая деликатная. Иногда консилер лишь подчеркивает морщины, а не маскирует их.

Вместо толстого слоя воспользуйтесь каплей увлажняющего крема: разогрейте ее между пальцами и легкими движениями вбейте в кожу. Затем нанесите минимум осветляющего консилера. Комбинация влаги и легкой текстуры создает оптический эффект фильтра – кожа выглядит гладкой, подтянутой и сияющей без "эффекта глины".

Идеальный лайнер для нависших век

Классические стрелки часто исчезают, как только вы поднимаете глаза. Чтобы линия оставалась видимой, рисуйте ее при открытом глазу, глядя прямо в зеркало.

Используйте тонкую кисточку и завершайте линию немного до складки, а не после нее. Затем растушуйте кончик для мягкого, "дымчатого" эффекта. Такой прием не только открывает взгляд, но и предотвращает перенос цвета на верхнее веко.

Как "оживить" старые тени

Не спешите выбрасывать тени, которые потеряли блеск или стали сухими. Добавьте несколько капель праймера или фиксирующего спрея, перемешайте – и получите кремовую текстуру. Так вы создадите универсальное средство:

как подводку – для четких стрелок,

– для четких стрелок, как тени-крем – для насыщенного цвета,

– для насыщенного цвета, или даже как хайлайтер для сияния на скулах.

Этот трюк обожают профессионалы – он экономит косметику и дает эффект новой палитры.

