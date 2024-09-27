Макияж 70-х неожиданно вернулся в моду: как его сделать

В моду снова возвращается макияж 70-х годов, позволяющий проявить творческую свободу. Те самые блестящие тени, стрелки и яркая помада – все что подчеркнет гламурность – стало новым трендом.

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Как пишет французский Vogue, после длительного периода нюда и контурирования лица, визажисты снова возвращаются к ярким цветам. Читайте советы стилистов, как сделать такой макияж.

Фешн-эксперты советуют не опасаться акцентов и блеска. Побалуйте себя ярким цветом теней по всему веку или накрасьте только внутренний уголок глаза.

"Тени в оттенках бежевого, коричневого и терракотового смелые и очень гламурные, отражают открытость эпохи, когда все хотели жить на свежем воздухе", – рассказал стилист французскому изданию Vogue.

Глаза в beauty-тренде 70-х занимают особое место. Для выделения их необходимо использовать яркие тени с переливом. Вам нужно добиться максимального блеска, но не делать макияж слишком вопиющим. А глубину глаз можно выделить при помощи темного карандаша.

Что касается помады или блеска, то для макияжа в стиле 70-х важно сделать правильный упор на губах. Стилисты советуют выбирать что-то одно – либо ярко красить глаза, либо выделять губы.

Если вы хотите подчеркнуть губы, то выбирайте фиолетовые или пурпурные, терракотовые или красные блески. И не забывайте о румянах.

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